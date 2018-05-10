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Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
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Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься 

Рамблер 1 час назад
Продюсеры, режиссёры и даже сами актёры любят рассказывать, как артисты борются за получение той или иной роли. Но оказывается, есть фильмы, ставшие настоящими хитами, от которых известные исполнители настойчиво отказывались. Возможно, актёры сожалеют о подобных отказах, но теперь даже сложно представить, что в этих картинах мог сыграть кто-то другой.
1. В «Матрице» главного героя Нео великолепно сыграл Киану Ривз. Между тем, изначально роль предназначалась Уиллу Смиту. Он отказался от съёмок под предлогом отсутствия времени.
2. Фильм «Титаник» стал блокбастером года в 1997. Режиссёр Джеймс Кэмерон предлагал главную роль Мэттью МакКонахи, но тому персонаж показался неинтересным. А вот Леонардо Ди Каприо не был так привередлив и после съёмок стал мега-звездой.
3. В «Крепком орешке» должен был играть Арнольд Шварценеггер. Но он не захотел участвовать в фильме, поскольку отрицательные персонажи говорили с немецким акцентом. Железный Арни, уроженец Австрии, счёл неэтичными с ними сражаться. Роль ушла Брюсу Уиллису, который с тех пор регулярно спасает планету от напастей.
4. Джек-Воробей — самый запоминающийся персонаж франшизы «Пираты Карибского моря». Роль писали для Хью Джекмана, но потом ему всё-таки отказали из-за малой известности. Зато для Джонни Деппа «Пираты» стали звёздным часом.
5. В «Джанго освобождённом» тоже хотели видеть Уилла Смита. Он согласился, но при условии, что его роль расширят. Режиссёр Квентин Тарантино не пошёл на этот шаг и пригласил Джейми Фокса.
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