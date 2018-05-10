Дремучее охранительство

В День Победы Министерство культуры провело беспрецедентный для российского проката эксперимент.

9 мая из расписания кинотеатров полностью убрали американских «Мстителей», отдав их сеансы отечественному кино, в первую очередь «Собибору». Такую цену киносети заплатили за возможность выпустить «Мстителей» 3 мая, а не 11, как предлагал Минкульт ранее.

Это откровенный и унизительный для прокатчиков шантаж, но дело даже не в этом. Дело в том, что потуги чиновников обеспечить российским фильмам хорошие сборы даже настолько искусственным путем не приносят ожидаемых плодов. И это не мои домыслы, а сухая статистика. В первый день уик-энда «Собибор» собрал 35 миллионов рублей, а 9 мая — 43 миллиона. Отсутствие конкуренции принесло российскому фильму только 8 миллионов. Зато отсутствие «Мстителей» стало причиной огромных финансовых потерь для кинотеатров. Даже 8 мая, в рабочий день, новый фильм Marvel собрал 108 миллионов рублей — это в два раза больше показателей «Собибора» в праздничное 9 мая.

Насильственное вытягивание за уши российских фильмов в топы проката — практика Минкульта, опробованная одиозным ведомством еще в январе на «Медвежонке Паддингтоне-2», детском фильме, премьеру которого в кинотеатрах перенесли на две недели, чтобы он не создавал конкуренции сомнительной, на мой взгляд, российской картине «Скиф». Объясняя такую политику, министерство прикрылось иезуитским аргументом: на словах чиновники своими действиями «защищают» наше кино от Голливуда. Иезуитский он потому, что тот же «Паддингтон» — фильм производства Франции и Великобритании, а, например, формально «наше кино» и один из чемпионов российского проката «Последний богатырь» (кино, кстати, неплохое) произведен компанией Disney . Хромает логика-то!

При этом медвежьи услуги, оказываемые Министерством культуры неизвестно кому очень на руку определенной публике, которой, в общем-то, и не нужен лишний повод обвинить российские власти в «душительстве свобод» и чуть ли не в тоталитаризме. Жаль только, что свои инициативы Минкульт реализует на фоне слов президента о необходимости отторжения «дремучего охранительства». Чиновничье стремление выслужиться и любым способом заполучить хорошую статистику, которую потом можно будет с улыбочкой преподнести «наверх», скрыв детали ее получения и подобострастно зажмурившись в ожидании похвалы, у разумного человека вызывает только смех.

В тот же самый День Победы по ТВ крутят массу отличной советской киноклассики о войне. Кто действительно хочет — тот посмотрит. А сборы российских блокбастеров, которыми так гордится Минкульт, — заслуга не министерства и не рвения чиновников, а режиссеров, продюсеров и кинотеатров, это кино показывающих.