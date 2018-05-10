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Итоги эксперимента Минкульта на 9 мая: кинотеатры потеряли зрителей и деньги
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Итоги эксперимента Минкульта на 9 мая: кинотеатры потеряли зрителей и деньги 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Сборы в выходной день оказались даже ниже, чем в будние.
9 мая Министерство культуры провело беспрецедентный для российского проката эксперимент — в этот день из расписания кинотеатров полностью убрали «Войну бесконечности», отдав её сеансы патриотическому или просто отечественному кино. Такую цену киносети заплатили за возможность выпустить «Мстителей» 3 мая, а не 11, как предлагал Минкульт ранее.
Как и ожидалось, временное отсутствие кассового рекордсмена в прокате РФ сильно ударило по выручке кинотеатров.
Если сравнить результаты 8 и 9 мая, то можно заметить, что в выходной день лидер проката, «Собибор», заработал почти в два с половиной раза меньше, чем «Мстители» в рабочий вторник. Соответственным образом обрушилась и общая касса.
Сборы «Собибора», «Тренера» и «Смешариков» с 8 на 9 мая резко выросли, однако сказать, что это произошло именно из-за «Мстителей», нельзя. Роль сыграл и сам по себе выходной день.
Если сравнить 9 мая и 5 мая (суббота), видно, что российские фильмы без «Войны бесконечности» выступили примерно так же, как и в обычный выходной. Очевидно, что отсутствие «Мстителей» и сама тема праздника сыграли на руку только «Собибору», но дополнительные 5 миллионов рублей, которые получил фильм в среду, не сравнить с гигантскими потерями кинотеатров от отсутствия картины Marvel.
Если сравнить 9 мая 2017 и 2018 года, результат тоже неутешительный. Тогда «Стражи галактики 2» собрали за день в полтора раза больше, чем «Собибор», «Тренер», «Смешарики» и «Танки» вместе взятые. И этому не помешали парады и другие праздничные мероприятия.
Само собой, военная драма «Танки», которая вышла в России 26 апреля вместо «Мстителей», почти никого не заинтересовала в том числе и 9 мая — фильм всё ещё можно считать кассовым провалом.
Итог беспрецедентного эксперимента Минкульта в целом оказался предсказуемым. Если убрать «Мстителей» с длинных выходных (1-2 мая), то зрители просто не пойдут в кино, а кинотеатры потеряют деньги. Если убрать «Мстителей» на 9 мая, то аудитория российских фильмов не вырастет, а кинотеатры просто потеряют те деньги, которые они могли бы заработать благодаря релизу Marvel. Основная масса зрителей ходит в кино на конкретные релизы, а не просто так, так что их нельзя насильно загнать в залы на патриотическое кино.
#деньги #мстители #собибор #кино
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