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Николай Пастухов. Все началось с Отелло
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Николай Пастухов. Все началось с Отелло 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
13 мая исполняется 95 лет со дня рождения Николая Пастухова. К юбилею артиста 13 мая в 17:50 на телеканале «Россия К» — художественный фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино».
Николаю Пастухову было 13 лет, когда на сцене Малого театра он увидел Александра Остужева в роли Отелло. Несколько дней юный Николай ходил потрясенный. И… решил стать актером. Через три года Пастухов сам оказался на сцене Театра Красной армии. Но ненадолго — началась война. Пастухов горел в танке, был ранен в тяжелом бою под Великими Луками, участвовал в прибалтийской операции 44-го года, в битве за Ригу, за это был награжден орденом Красной звезды. В 45-м вернулся в театр.
Главных ролей у Пастухова немного. За ними и не гнался, признавался сам. Зрителям же запоминался даже крохотный эпизод с его участием — такими точными и яркими были его герои. Каждую роль актер по-настоящему проживал, придумывал своим безмолвным героям судьбы. «Многие краски пришли из тех военных дней, — признавался Пастухов, — от моих друзей, и всех тех, кого я встречал на фронте».
Одна из первых главных ролей Николая Пастухова в театре — летчик в «Настоящем человеке». «Его Мересьев получился человечнее, чем в повести Полевого», — писали критики. Он излишне не идеализировал героя, показал простым — настоящим — человеком. В этом образе Пастухов покорил театральную Москву.
«Вафля» из спектакля «Дядя Ваня» открыл Пастухову дорогу в кино. Андрей Кончаловский, снявший по этой пьесе Чехова фильм, утвердил актера без проб — таким точным показалось ему попадание. Именно после этой кинороли Сергей Соловьев пригласил Пастухова в картину «Станционный смотритель» — Самсона Вырина режиссер не мог найти несколько лет. В 1976 году Николай Исакович сыграл Порфирия Семеновича Глагольева у Никиты Михалкова, в картине «Неоконченная пьеса для механического пианино».
«Его сердечность далека от слезливой сентиментальности. Его размышления о жизни — не праздное философствование, рассчитанное на то, чтобы поразить кого-то неординарностью суждений», — так писали об актере театра и кино Николае Пастухове критики.
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