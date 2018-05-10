Галь Гадот сыграет с Дуэйном Джонсоном в новом боевике

Звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот ведет переговоры с боссами Universal о съемках в новом боевике «Красный циркуляр», главную роль в котором сыграет Дуэйн Джонсон . Режиссером фильма назначен Роусон Маршалл Тербер, который ранее работал со Скалой над фильмом «Небоскреб».

Премьера картины назначена на 12 июня 2020 года, однако детали сюжета пока держатся в строжайшем секрете. Исходя из названия боевика, можно предположить, что речь в фильме пойдет о поимке опасных преступников Интерполом , ведь в международной практике «Красный циркуляр» — это отметка высшего из 8 приоритетов в поимке особо опасных преступников.

Джонсон в фильме сыграет наемника Интерпола, а на чьей стороне окажется Гадот, пока остается лишь гадать. Ранее Галь уже пересекалась с Джонсоном на съемочной площадке франшизы все тех же Universal «Форсаж».