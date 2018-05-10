Нелепые клише, которые всё время попадают в кино

Голливуд ежегодно выпускает десятки лент разных жанров. Но даже известные режиссёры и продюсеры грешат однообразием и из фильма в фильм используют нелепые клише. Наверняка вы тоже удивляетесь скудной фантазии создателей. Итак, самые глупые клише из Голливуда.

1. Моментальное усыпление хлороформом. Это бестолковый ход, ведь в реальности усыпление хлороформом требует нескольких минут, а бессознательное состояние завершается, как только человек вдохнёт воздух.

2. Спасение от взрыва с помощью прыжка. Любопытно, что взрывная волна всегда уносит героев подальше от эпицентра и совершенно не вредит им. На самом деле взрывная волна настолько сильна, что разрушает стены домов и разрывает внутренности человека.

3. В драке с главным героем всегда участвует только один противник, а остальные вежливо ждут своей очереди, даже если это целая толпа.