Как работает кинотеатр?

Как работают кинотеатры? Кто определяет цены на билеты? Как фильмы попадают в кинотеатр и почему важно грамотно составить расписание киноцентра? Киноафиша рассказывает о «кухне» кинобизнеса изнутри.

Команда

Для начала разберемся, кто работает в кинотеатре. Условно работников кинотеатра можно разделить на административный блок и творческий блок. В административный блок входят: генеральный директор и его заместитель, администратор, бухгалтерия и отдел кадров, инженер, кассир, контролер билетов, уборщица, гардеробщик. В творческом блоке работают менеджер по кинопрокату (букер) и менеджер по рекламе. В небольших кинотеатрах должность букера и менеджера по рекламе совмещается, а кассир может быть одновременно контролем. По самой упрощенной схеме в кинотеатре трудятся: владелец кинотеатра, контролер, кассир, администратор, техник и гардеробщик. Работа в кинотеатре обычно организуется посменно.

Откуда берутся фильмы?

Фильмы в кинотеатр поставляют компании-дистрибьюторы. Выручка от сборов делится пополам: 50% идет кинотеатру, 50% –компании-прокатчику. Фильмы запускает киномеханик либо инженер — человек с техническим образованием.

Большинство современных кинотеатров уже не показывают фильмы на кинопленках, а крутят их в цифровом формате DCP: носителем выступает жесткий диск, а изображение транслируется на DCP –проекторе. Фильмы шифруются специальными защитными ключами, который предоставляет дистрибьютор. Транслируются картины из аппаратной: это помещение всегда скрыто от зрителя.

Закулисье кинотеатра

Расписание и репетуар

Репертуар кинотеатра выстраивает букер. При составлении расписания грамотный букер учитывает: время работы кинотеатра, сезонность, оборудование в залах, целевую аудиторию.

В первую очередь менеджер кинопроката изучает аудиторию. Исходя из интересов аудитории и технических возможностей кинотеатра, букер понимает, какие фильмы попадут в афишу кинотеатра — блокбастеры, мейнстрим либо артхаус. Основную кассу собирают, конечно же, мейнстримовые фильмы. Грамотный букер старается включить в расписание фильмы различных жанров.

При планировании расписания учитывается хронометраж фильма, реклама, трейлеры других картин, а также финальные титры. На перерыв между сеансами закладывается около 10 минут: за это время посетители предыдущего сеанса должны покинуть помещение, проводится уборка зала, заходят новые зрители. Перерыв между вечерними сеансами составляет 15-20 минут.

Букер вместе с дистрибьютором обсуждает сроки демонстрации фильма и формат (количество сеансов в день разбивается по неделям проката). Зачастую практикуют двухнедельный прокат с возможностью продолжения на третью неделю и более по итогам проката первых двух недель. На первой неделе проката стартовый фильм получает лучшие сеансы. Букер отслеживает предварительные продажи билетов на премьеры и заполняемость залов. С учетом этого расписание корректируют. Любые изменения в расписании согласовываются с прокатчиком.

Как выстраивается цена за билет?

При формировании цены билета учитывается, что 50% выручки уходит дистрибьютору, другая половина остается кинотеатру. Цену билета устанавливает администрация кинотеатра, опираясь на «меморандум» — ограничение компании-прокатчика на скидки и пригласительные билеты. Стоимость билеты рассчитывается исходя из средней цены по рынку, затем полученная цифра соизмеряется с заполняемостью зала и затратами кинотеатра (свет, отопление, зарплаты). На цену билета также влияют: численность населения города, расположение кинотеатра, конкурентные компании.

Билеты на неудобные сеансы продают со скидкой, на востребованные показы, наоборот, устанавливают повышенные цены. В выходные и праздники стоимость билета повышают, а в будни — понижают. Самые бюджетные билеты предлагают на утренние показы по будням.