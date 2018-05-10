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Фильм «Русалочка» выйдет в прокат в августе
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Фильм «Русалочка» выйдет в прокат в августе 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Фильм «Русалочка» должен был выйти в прокат еще прошлым летом, но, видимо, что-то не сложилось. Мы вам про него уже писали, но это было давно, поэтому напомним, что это не еще один ремейк от Disney (хотя и он будет), а вольная адаптация сказки.
Молодой репортер Кэм Харрисон вместе со своей больной племянницей отправляется в Миссисипи, чтобы расследовать легенду о русалочке и волшебной целебной воде. И они действительно встречают русалку, заключенную в цирке. Ее душа украдена владельцем шапито, герои должны спасти ее, а главное — поверить в чудо.
Фильм «Русалочка» выйдет в мировой прокат 17 августа этого года. Покажут ли картину у нас, пока неизвестно.
Источник: The Little Mermaid
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