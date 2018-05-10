Марина Влади отмечает 80-й день рождения

10 мая последняя супруга Владимира Высоцкого, французская актриса и певица Марина Влади , отмечает свой 80-летний юбилей. Урожденная Марина Полякова-Байдарова всегда считала себя русской, «только с французским паспортом».

До брака со знаменитым бардом она была номинирована на премию «Золотой глобус», а также получила награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Пчелиная матка» 1963 года. Некоторое время она занималась скульптурой, ее авторству принадлежат несколько книг, в том числе художественных.