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Марина Влади отмечает 80-й день рождения
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Марина Влади отмечает 80-й день рождения 

WomanHit.ru 59 минут назад
Фото: WomanHit.ru
10 мая последняя супруга Владимира Высоцкого, французская актриса и певица Марина Влади, отмечает свой 80-летний юбилей. Урожденная Марина Полякова-Байдарова всегда считала себя русской, «только с французским паспортом».
До брака со знаменитым бардом она была номинирована на премию «Золотой глобус», а также получила награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Пчелиная матка» 1963 года. Некоторое время она занималась скульптурой, ее авторству принадлежат несколько книг, в том числе художественных.
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