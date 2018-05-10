«Эмоции остались». В Берлине показали фильм Хабенского о нацистском концлагере

В Берлине 9 мая состоялось шествие «Бессмертный полк», торжественное возложение венков и премьера фильма Хабенского «Собибор». Именно в столице Германии завершилось мировое турне картины.

Достать билеты на премьеру в Берлине было не возможно уже за месяц. Огромный зал в легендарном Zoo Palast был забит. Приехали не только посмотреть картину в праздник, но и пообщаться с актером и режиссером фильма Константином Хабенским: он отвечал на вопросы перед началом просмотра.

Выходили в смешанных чувствах. Кино о единственном успешном побеге из нацистского концлагеря «Собибор» в Польше смотреть действительно тяжело, говорит Алексей:

«Я даже не могу сказать, насколько понравилось, но эмоции остались, надо с ними как-то пройтись, переспать. Нашему поколению — мы там не были — это все очень тяжело воспринимать. Специально пришли 9 мая».

Студентка из Одессы Лиза выходила из зала в слезах. В Берлине она живет всего полгода.

«Фильм очень тяжелый, но, думаю, на такую тему другого и не должно быть. В планах изначально не было, праздником я этот день не считаю. Я считаю, это день траура. Я думаю, все уместно было показано — насколько это траурный день, насколько это были жестокие смерти и как это грустно. Для меня это день, который показывает, что такого никогда больше не должно происходить».

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли во время Второй мировой войны в 1943 году в Польше в концлагере «Собибор» — единственном лагере смерти, из которого удалось сбежать почти всем заключенным. После этого лагерь уничтожили сами фашисты, чтобы ничего не напоминало о катастрофе.

О «Собиборе» снимали много документальных фильмов и программ, но художественный фильм — впервые. Это режиссерский дебют Константина Хабенского. Картина снята на пяти языках: русском, польском, немецком, идише и голландском, и все языке сохранены в оригинале — перевода нет. Это очень отвлекает от просмотра, считает Ольга — она уже 20 лет живет в Берлине.

«Хорошая творческая задумка, что все люди говорят на разных языках, но она не сложилась. Это просто-напросто мешает смотреть фильм. Были очень странные, неправдоподобные сцены. Были какие-то ужасы, издевательства над заключенными. Мне дали картинку: вот это ужас, это ужас и это ужас. Зачем? Я заранее купила билеты, очень радовалась и ждала, потому что Хабенского как любила, так и люблю. Но мне не понравилась режиссура. Он как был, так и остается любимейшим актером, но как режиссер… Не было разработано характеров».

А вот немцам разные языки и субтитры, скорее всего, не помешают: в Германии очень любят смотреть кино на языке оригинала, и как раз этим «Собибор» может привлечь дополнительно немецкую аудиторию. В прокат картина выйдет здесь 13 мая.

Остальная программа на 9 Мая была почти традиционная. В четвертый раз в Берлине прошло шествие «Бессмертного полка» — оно собрало почти три тысячи человек. Автопробег устроили «Ночные волки», и если два года назад их рейд наделал в прессе много шума, то сейчас немцы, видимо, привыкли. В Трептов-парке, где стоит советский солдат с девочкой на руках, гуляли до утра, причем в полной темноте: ни солдат, ни аллеи ночью не освещаются, но это людям не помешало. 10 мая в Германии выходной.