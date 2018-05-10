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«Собибор» Хабенского показали в Берлине
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«Собибор» Хабенского показали в Берлине 

Peopletalk 30 минут назад
Фото: Peopletalk
9 мая в Берлине, при поддержке KinoKartina.TV, прошла премьера дебютной режиссерской работы Константина Хабенского (45) — фильма «Собибор». Это история о единственном успешном восстания в нацистском лагере смерти.
https://www.youtube.com/watch?v=QnFFZvB0Sp4
Чтобы представить фильм, в Германию специально прилетели сам Константин Хабенский и актеры Филипп Рейнхардт, Дирк Мартенс и Вольфганг Черны.
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На премьеру в берлинский кинотеатр Zoo Palast пришли более 700 человек, а билеты были распроданы за неделю до показа. Картина выйдет в широкий немецкий прокат, 13 мая «Собибор» покажут в более 100 кинотеатрах Германии.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sobibor-habenskogo-pokazali-v-berline/
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