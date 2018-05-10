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Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
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Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил 

Рамблер 18 минут назад
Перед тем, как фильм представляют публике, его долго готовят, устраняя недочёты и ошибки. Но довольно часто довести картину до идеала не удаётся, и внимательные зрители с удовольствием отыскивают ляпы. Вот очередная подборка известных и популярных киноисторий, в которых синемафилы обнаружили упущения.
1. «Империя наносит ответный удар». В сцене с имперскими ходунами отчётливо видны палки, с помощью которых создатели фильма их перемещали.
2. «Джейсон Борн». Согласно сценарию герой Мэтта Дэймона приезжает в Лондон, но за окном — отель «Луксор», который находится в Лас-Вегасе.
3. «Квант милосердия». Когда Агент 007 прибывает в порт, то один из уборщиков на заднем плане старательно метёт воздух.
4. «Человек-паук: возвращение домой». Разрубленный пополам паром удивительным образом не затонул.
5. «Тор: Рагнарёк». В одной из сцен драк противник падает, несмотря на то, чтло в него ничего не попало, а число погибших в других эпизодах постоянно меняется в зависимости от ракурса съёмки.
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