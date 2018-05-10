Про итальянского святочного монстра снимут мультфильм

Студия ON Animation взялась за очень необычный проект — мультфильм «Бадалиск». Сценарий к фильму напишет Питер Экерман («Ледниковый период», «Angry Birds в кино 2»), режиссер и автор идеи — Лино ДиСальво. Это будет картина об итальянском святочном монстре — бадалиске.

Молодая женщина отправляется расследовать тайну исчезновения своего отца, в своем пути она сталкивается с разными мифическими существами, которые помогают ей найти ответы. И, видимо, одним из них станет и бадалиск.

В итальянской мифологии — это монстр в облике гигантского, покрытого овечьей шкурой, червя с огромной пастью, светящимися глазами и маленькими коровьими рожками. Не самое симпатичное существо для героя мультика, верно? А еще бадалиски охотятся на юных красавиц. Но на самом деле они не злые, по итальянским традициям на Рождество ряженых в костюме бадалиска ловят, дают произнести речь, а потом кормят до отвала и выпускают.

Работа над «Бадалиском» будет идти параллельно с работой над «Маленьким Жюлем Верном», мультфильмом о детстве известного писателя.

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