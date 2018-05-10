Студия Riverstone Pictures готовит три новых мультфильма

Студия Riverstone Pictures готовит три своих первых мультфильма, в создании двух из которых поучаствует продюсер «Шрека» Джон Х. Уильямс . Мультики пока находятся в стадии идей, когда их ждать и кто именно будет над ними работать, неизвестно. Но кое-что мы о них все-таки знаем.

Первый мультфильм Goose Chase («Гусиная погоня») будет рассказывать о худших в мире охотниках за сокровищами, которые хотят отыскать легендарные золотые яйца, чтобы спасти свой мир и завоевать сердце девушки.

Второй мультфильм The Silk Road Rally («Ралли Шелкового пути») будет комедией про автомобильные гонки. Третий мультфильм называется Genetapets и расскажет историю 13-летней девочки Лулу и ее уникальных домашних питомцев, которые борются с преступностью.

Ближайшая премьера Riverstone Pictures — это «Псы под прикрытием», детский фильм, который выйдет в российский прокат 31 мая.

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Интересное по теме: 10 самых болтливых героев мультфильмов