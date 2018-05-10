Звезда «Мира Дикого Запада» снимется в экранизации повести Стивена Кинга 

Джеймсу Марсдену («Мир Дикого Запада», «Трасса 60») предложили исполнить главную роль в экранизации повести «В высокой траве», написанной Стивеном Кингом и его сыном Джо Хиллом.
В центре сюжета окажутся брат с сестрой, путешествующие по стране на автомобиле. Во время остановки возле огромного кукурузного поля в штате Канзас они слышат голос маленького мальчика, умоляющего о помощи. Недолго думая, ребята бросаются в высокую траву на поиски малыша. Всем знакомым с творчеством Кинга, очевидно, что ничего хорошего брата с сестрой не ждет.
Фильм для Netflix снимет Винченцо Натали, режиссер таких хорроров, как «Куб», «Химера» и «Штамм».