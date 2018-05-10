Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино 

Режиссер предложил актерам роли в своем новом фильме.
Недавно стало известно, что новая лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» отметится необычным звездным дуэтом Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта, теперь же каст фильма пополнится еще двумя актерами, сообщает Deadline.
И Курт Рассел, и Тим Рот уже не в первый раз будут сотрудничать со знаменитым режиссером. Рассел принимал участие в таких проектах Тарантино как «Омерзительная восьмерка» и «Доказательство смерти», а Тим Рот отметился в «Криминальном чтиве», «Бешеных псах» и также в «Омерзительной восьмерке».
Сюжет «Однажды в Голливуде», по словам самого Тарантино, имеет много общего с «Криминальным чтивом», да и атмосфера напоминает известный фильм.
Я невероятно рад возможности рассказать историю о тех Лос-Анджелесе и Голливуде, которых больше не существует. Также я безумно счастлив предстоящей работе с динамичным дуэтом ДиКаприо и Питта,
— цитирует слова режиссера Deadline.
Продюсерами нового фильма стали Джорджия Касандес («Омерзительная восьмерка»), Шэннон МакИнтош (Джанго освобожденный») и Дэвид Хеймэн («Гарри Поттер»).
Съемки планируют начать летом этого года, а премьера фильма состоится 9 августа 2019 года.