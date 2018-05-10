Кинокритик: Россияне перестали ходить на плохие фильмы

Россия в 2017 году стала крупнейшим кинорынком Европы по данным Европейской аудиовизуальной обсерватории, пишет РБК. Согласно отчету, в прошлом году российские кинотеатры продали 212,2 миллионов билетов — на 2,8 миллиона больше, чем во Франции, которая заняла в рейтинге второе место. Количество проданных билетов в России за минувший год выросло на 10%, в то время как во Франции сократилось на 1,7%.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН отметил качественный рост российского кинематографа.

«Раньше в России была довольно плохая ситуация с количеством кинотеатров, отчасти российский рынок был хромым из-за того, что было мало экранов. Сейчас прокатчики стали гораздо лучше работать как с западным, так и с российским кинематографом. Если раньше они говорили, что для того, чтобы собрать зал, им достаточно повесить плакат с изображением женщины с факелом (бренд кинокомпании Columbia Pictures), то сейчас они вынуждены бороться за зрителя. Люди стали в кино разбираться, они перестали ходить на плохие фильмы. К тому же наше кино сейчас составляет конкуренцию американскому. И я очень этому рад», — добавил он.