Буланова стала героиней сериала

Телесериалы о жизни звезд привлекают внимание зрительской аудитории каждый раз. Экранные судьбы собирают огромные рейтинги. Биографические ленты о Сергее Есенине , Троцком, Петре Лещенко , Валерии, Людмиле Гурченко и Владимире Маяковском были тепло приняты публикой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что телевизионщики продолжают снимать сериалы-биографии.

В этот раз канал «Россия» свой следующий проект решил посвятить Татьяне Булановой . Звезда 1990-х рассказала, что стала героиней нового сериала. Она отметила, что лента не будет точным изложением ее жизни, а скорее «сочинением на тему». В нем будет рассказано о знаковых событиях как в ее личной, так и творческой жизни.

Буланова отметила, что имя главной героини, равно как и остальных действующих лиц, будет несколько видоизменено, но тем не менее узнаваемо. По ее словам, основной коммуникативный посыл сериала — рассказ о звездах, появившихся на небосводе в лихие 90-е. В сериале будет звучать много ее хитов.

Татьяна также рассказала, что уже видела молодую артистку, которая воплотит на экране ее образ. Певица отметила, что девушка очень похожа на нее в молодости.

Сериал планируют выпустить в эфир весной 2019 года. Его выход будет приурочен к 50-ленему юбилею звезды, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на «Мир новостей».