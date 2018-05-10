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Буланова стала героиней сериала
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Буланова стала героиней сериала 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Телесериалы о жизни звезд привлекают внимание зрительской аудитории каждый раз. Экранные судьбы собирают огромные рейтинги. Биографические ленты о Сергее Есенине, Троцком, Петре Лещенко, Валерии, Людмиле Гурченко и Владимире Маяковском были тепло приняты публикой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что телевизионщики продолжают снимать сериалы-биографии.
В этот раз канал «Россия» свой следующий проект решил посвятить Татьяне Булановой. Звезда 1990-х рассказала, что стала героиней нового сериала. Она отметила, что лента не будет точным изложением ее жизни, а скорее «сочинением на тему». В нем будет рассказано о знаковых событиях как в ее личной, так и творческой жизни.
Буланова отметила, что имя главной героини, равно как и остальных действующих лиц, будет несколько видоизменено, но тем не менее узнаваемо. По ее словам, основной коммуникативный посыл сериала — рассказ о звездах, появившихся на небосводе в лихие 90-е. В сериале будет звучать много ее хитов.
Татьяна также рассказала, что уже видела молодую артистку, которая воплотит на экране ее образ. Певица отметила, что девушка очень похожа на нее в молодости.
Сериал планируют выпустить в эфир весной 2019 года. Его выход будет приурочен к 50-ленему юбилею звезды, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на «Мир новостей».
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