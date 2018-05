10 фильмов об отношениях мам и дочерей

К премьере на ivi фильма «Леди Берд» мы собрали еще несколько фильмов о том, какими запутанными иногда могут быть отношения между матерью и дочерью.

Леди Берд

Lady Bird, 2017

Леди Берд

Кристина МакФерсон называет себя Леди Берд, красит волосы в розовый и мечтает свалить из скучного родного города с нулевыми перспективами в жизни в гигантский, бурлящий Нью-Йорк. Мама ее не понимает и все время пилит.

Мамма MIA!

Mamma Mia! 2008

Мамма MIA!

Главная героиня весело провела юность, родила хорошенькую дочку, но понятия не имеет, от кого. А дочка взяла и, не размышляя долго, пригласила всех троих кандидатов в отцы на свадьбу. Теперь под песни и пляски они разгребают клубок отношений из прошлого.

Тоня против всех

I, Tonya, 2017

Тоня против всех

История скандально известной фигуристки Тони Хардинг , которая накануне Олимпийских игр 1994 года умудрилась разрушить свою спортивную карьеру. Дело в том, что во время отборочного ее бывший муж Джеф Гиллоули и ее телохранитель Шоун Экардт наняли человека, чтобы тот сломал ногу главной сопернице Хардинг. Но ключевая линия всей этой истории — сложные отношения фигуристки с матерью.

Джульетта

Julieta, 2016

Джульетта

Знаток женской души Педро Альмодовар рассказывает пронзительную историю о глубоко несчастной женщине. Мы видим ее жизнь, идущей сразу в двух временах: сегодня и 30 лет назад. Вместе с режиссером попытаемся выяснить, почему бедная Джульетта сидит одна в полупустой комнате и пишет длинное письмо без адресата.

Где угодно, только не здесь

Anywhere But Here, 1999

Где угодно, только не здесь

Эксцентричная Адель мечтает жить на широкую ногу в Беверли Хиллс, поэтому они с дочерью переезжают, следуя за мечтой матери. А Энн хочет поступить в университет, и карьера актрисы, которую придумала для нее мама, девушку совсем не интересует.

Ой, мамочки

Telle mère, telle fille, 2017

Ой, мамочки

Веселая и легкомысленная Мадо — мама уже взрослой дочери, серьезной Авриль. Мадо хочет радоваться жизни и делает вид, что время не для нее, поэтому, когда дочь беременеет, очень расстраивается, что ее будут называть бабушкой. Не хочешь быть бабушкой, будешь снова мамой, решает судьба, и оказывается, что Мадо тоже беременна.

Рики и Флэш

Ricki and the Flash, 2015

Рики и Флэш

Ради карьеры рок-звезды Рики давным-давно оставила мужа и троих детей, отказавшись от роли простой домохозяйки. Звездой она не стала: днем работает кассиршей, вечером исполняет кавер-версии знаменитых композиций в баре и вполне довольна своей судьбой. Но однажды ей звонит бывший муж — у старшей дочери депрессия и требуется помощь мамы.

Любовь и дружба

Love & Friendship, 2016

Любовь и дружба

В основе фильма — роман Джейн Остин «Леди Сьюзан» о молодой очаровательной вдове в поисках нового супруга. Как принято в историях английской писательницы, главная героиня не умолкая сыплет остротами и афоризмами.

Волчок

Волчок

Тяжелая драма о женщине, отсидевшей в тюрьме и не успевшей полюбить свою дочь, и о маленькой девочке, которая любит маму, но растет дикаркой в одиночестве и без ласки.

Высокие каблуки

Tacones lejanos, 1991

Высокие каблуки

Известная телеведущая Ребекка во всем подражает своей матери, певице Бекки. Она даже вышла замуж за одного из ее бывших любовников. Однажды, по возвращении Бекки в родную Испанию из Мексики, его находят застреленным в загородной вилле.