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Новый фильм Квентина Тарантино пополнился звездными именами
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Новый фильм Квентина Тарантино пополнился звездными именами 

Киноафиша 35 минут назад
Фото: Киноафиша
К актерскому составу нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», на главные роли в котором уже заявлены Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби, присоединились Бёрт Рейнольдс, Тим Рот, Майкл Мэдсен и Курт Рассел. До этого Тарантино уже работал с ними над «Омерзительной восьмеркой».
Похоже, знаменитый режиссер хочет собрать действительно звездный состав для своей новой картины, пригласив своих старых друзей, а Тим Рот и вовсе обязан Тарантино своей мировой славой. Напомним, что сюжет картины расскажет о двух друзьях, которые пытаются выжить в суровом мире Голливуда. На фоне этого происходят ужасные события с убийством жены Романа Полански Шэрон Тейт (которую сыграет Робби). Сам Квентин говорит, что «Однажды в Голливуде» по духу будет напоминать его культовый фильм «Криминальное чтиво». Премьера картины ожидается 9 августа следующего года.
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