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В Каннах Рома Зверь вышел с плакатом в поддержку Кирилла Серебренникова
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В Каннах Рома Зверь вышел с плакатом в поддержку Кирилла Серебренникова 

161.ru 23 минуты назад
Фото: 161.ru
Каннский кинофестиваль встретил фильм «Лето» Кирилла Серебренникова бурными овациями. Представить работу режиссера, находящегося под домашним арестом, приехали продюсер Илья Стюарт и исполнители главных ролей, среди которых — наш земляк Рома Зверь.
Последний раз я так болел в 2008 году, когда сборная России по футболу вышла в полуфинал Чемпионата Европы. Сегодня весь день мысленно был там. В Каннах. Мировая премьера фильма «Лето» в рамках основного конкурса! И болел и гордился за свою красотку. Ты заслуживаешь много слов, но я их тебе скажу лично! Я тобой очень горжусь! Люблю тебя ⭐️ @starshenbaum. И, конечно же, поздравляю всю команду под руководством Ильи Стюарта! @hype.film @ilyastewart Это невероятно! Будем ждать закрытия и болеть! Желаю только ПОБЕДЫ, а лучше ПОБЕД! И будем держать ✊✊✊✊ Кирилл Серебренников — гений! Очень надеюсь, что совсем скоро справедливость восторжествует и такой человек сможет заниматься любимым делом — творчеством. P. S. Фильм «Лето» с 7 июня в кино. PPS Ребят, это история в самом пиковом понимании этого слова … #cannes2018 #cannesfilmfestival #фильмлето #кириллсеребренников Публикация от Alexander Petrov (@actorsashapetrov) 9 Май 2018 в 2:21 PDT  Сюжет фильма основан на малоизвестных фактах биографии Виктора Цоя и лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко (его как раз играет Роман. — Прим. авт.). Действие разворачивается в начале 80-х годов прошлого века, когда в Ленинграде только-только зарождается рок-движение и «Кино» записывает свой первый альбом. На международной премьере актерский состав решил провести акцию в поддержку режиссера и вышел на красную дорожку с табличкой, на которой красовалось его имя. Также в зале для Кирилла Серебренникова было зарезервировано отдельное место, но оно, конечно же, осталось пустым.
Браво Кирилл Серебренников! #свободурежиссеру #кирилсеребренников #иринастаршенбаум #ромазверь Публикация от Надежда Илюкевич (@lemonadya) 9 Май 2018 в 4:08 PDT  — Кирилл Серебренников — гений! Очень надеюсь, что совсем скоро справедливость восторжествует и такой человек сможет заниматься любимым делом — творчеством, — написал в соцсетях российский актер Александр Петров. Уроженец Ростова-на-Дону Кирилл Серебренников начал снимать «Лето» примерно за месяц до того, как в августе 2017 года его задержали по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Заканчивал свою работу режиссер уже под домашним арестом. В нашей стране фильм выйдет в широкий прокат 7 июня.
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