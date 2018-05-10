«Слезы душат»: Корикова горько пожалела о содеянном

Актриса Елена Корикова погрузилась в воспоминания. Размышления о былых потерях так опечалили артистку, что та не смогла сдержать эмоций.

Корикова рассказала в своем Instagram, что накануне Дня Победы она решила пересмотреть фотографии родственников-фронтовиков. Чтобы проникнуться духом военного времени, Елена включила песни тех лет и принялась перебирать снимки. Горькие воспоминания о близких заставили блондинку задуматься и о своей судьбе.

"Слушаю песни военных лет и слезы душат…Когда то, я могла стать матушкой, но Судьба распорядилась иначе… (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — начала повествование артистка. «По бабушкиной линии, у нас в роду, целое поколение священников. Ее отца, моего прадедушку, расстреляли в 1930 году, за веру в Бога. Позже, его реабилитировали. Его фотография есть на сайте, среди Священномучеников. Теперь хочу узнать, причислен ли он к лику Святых?Занимаюсь этим вопросом», — рассказала звезда.

Елена призналась, что ее жизнь могла бы сложиться иначе, откажись она от актерской карьеры. В ее рабочем портфолио есть недостойные картины, об участии в которых она теперь очень жалеет.

"В начале моей карьеры, одна Народная артистка, спросила:’Зачем ты хочешь стать актрисой?’Я помню, как сейчас свой ответ:’Чтобы людям, которым плохо, посмотрев фильм, снова захотелось жить. ’В 90х, время для Кино, было не совсем удачным, но старалась выбирать лучшее. Много отказывалась. За последние 10 лет, есть фильмы, в которых лучше бы я не участвовала…, но что сделано, то сделано", — поведала Корикова.

Добавим, что ранее Елена Корикова попала в неприятную историю. Звезда скандально известного телепроекта «Дом-2» Оксана Ряска заявила о том, что ее романтические отношения завершились из-за связи любимого мужчины с актрисой Еленой Кориковой. Якобы та регулярно просила у ее избранника внушительные суммы денег и даже носила ее одежду.