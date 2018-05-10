Минкультуры РФ обратилось в Генпрокуратуру с просьбой о возврате денег с недобросовестных киностудий

Минкультуры РФ обратилось в Генпрокуратуру с просьбой оказать содействие в возврате денег с компаний, не вернувших выделенные Фондом кино деньги. Об этом написал в своем Twitter и.о. министра культуры РФ Владимир Мединский

«Минкультуры России обратилось в Генпрокуратуру по поводу ряда недобросовестных кинокомпаний, получавших с 2008 г. от ведомства и Фонда кино средства на поддержку производства и проката кинофильмов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минкультуры совместно с Фондом кино провело ревизию компаний, которые получили средства от Фонда на производство фильмов, но не произвели фильмы, а выделенные средства не вернули. В. Мединский заявлял журналистам, что министерство культуры РФ направит в Генпрокуратуру список из 21 недобросовестной кинокомпании с просьбой провести проверку и оказать содействие в возврате средств государству.