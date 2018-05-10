Ещё
Минкультуры РФ обратилось в Генпрокуратуру с просьбой о возврате денег с недобросовестных киностудий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минкультуры РФ обратилось в Генпрокуратуру с просьбой о возврате денег с недобросовестных киностудий 

Агентство «Москва» 1 час назад
Минкультуры РФ обратилось в Генпрокуратуру с просьбой оказать содействие в возврате денег с компаний, не вернувших выделенные Фондом кино деньги. Об этом написал в своем Twitter и.о. министра культуры РФ Владимир Мединский.
«Минкультуры России обратилось в Генпрокуратуру по поводу ряда недобросовестных кинокомпаний, получавших с 2008 г. от ведомства и Фонда кино средства на поддержку производства и проката кинофильмов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Минкультуры совместно с Фондом кино провело ревизию компаний, которые получили средства от Фонда на производство фильмов, но не произвели фильмы, а выделенные средства не вернули. В. Мединский заявлял журналистам, что министерство культуры РФ направит в Генпрокуратуру список из 21 недобросовестной кинокомпании с просьбой провести проверку и оказать содействие в возврате средств государству.
Агентство «Москва»: последние новости
Новое выставочное пространство откроют в преддверии 9 мая в Музее Победы Минкультуры в конце мая рассмотрит кинопроекты - претенденты на финансовую поддержку Фильм «Собибор» стал лидером российского проката в День Победы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Любови Толкалиной начался страстный роман29
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
На Самойлову набросились зрители39
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение