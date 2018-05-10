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Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
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Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку» 

Рамблер 1 час назад
Певица Лариса Долина снялась в фильме «Мы из джаза» в роли кубинской джазовой исполнительницы Клементины Фернандес. Чтобы придать коже нужный оттенок, гримёры трудились над лицом Долиной по 6 часов. Кстати, изначально в роли кубинки должна была сниматься Любовь Полищук, но Карену Шахназарову певица в фильме виделась более аппетитной. Лариса Долина, потрясающе исполнявшая джаз в оркестре Анатолия Кролла, отлично вписалась в актёрский ансамбль. Но к моменту съёмок она была на пятом месяце беременности и лежала в больнице на сохранении. Шахназаров лично каждый день забирал её на съёмочную площадку, а вечером возвращал. Одним из самых сложных моментов стал эпизод с исполнением блюза, в котором беременная Лариса Долина спускалась с крутой лестницы на высоких каблуках. Переживала в этой ситуации не только певица, но и члены съёмочной группы.
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