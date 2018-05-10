Фильм о волгоградском художнике получил в Каннах приглашения еще на два фестиваля

Фильм о картинах волгоградского художника Петра Зверховского Escape from Troy презентовали на Каннском кинофестивале.

Автор документально-анимационной картины продолжительностью 50 минут — волгоградский шоумен, режиссер и художник Петр Дзогаба. Инициатором создания фильма стал благотворительный фонд «Семь ветров». Работали над фильмом 20 аниматоров из разных стран мира, профессионалы, известные работой над «Последним героем» и другими масштабными проектами.

Как рассказал V1.ru Петр Дзогаба, фильм произвел впечатление на зрителей и экспертов.

— Плачут над фильмом, — отметил Петр Дзогаба, — не верят, что снято не в декорациях. Пригласили еще на два фестиваля: в Англии и во Франции. Во Франции — на Annecy, международный фестиваль анимационных фильмов.

Сам Петр Зверховский внимания к себе не любит и на фестиваль в Канны не поехал

Тема Трои возникла не случайно: Петр Зверховский не только талантливый художник, но еще и энциклопедически образованный человек, хорошо разбирающийся в культуре и истории. История древней Эллады всегда интересовала его особенно сильно.

Древнюю Грецию художник искренне любит и чувствует

Тема Троянской войны получила отражение в работах мастера — в виде величественных пейзажей и портретов воинственных юношей и прекрасных девушек. В фильме помимо самого Петра Зверховского участвуют «ожившие» персонажи его картин — они обсуждают художника, спорят, выясняют отношения.

Теме Эллады посвящено несколько работ художника

Когда Escape from Troy смогут увидеть все желающие, еще неизвестно.

— Судя по всему, есть потенциал в продаже прав на показы и даже проката в кинотеатрах, — уточнил Дзогаба. — Поэтому в общий доступ выкладывать фильм пока рано, возможно, сначала организуем какой-то закрытый показ.

Документально-анимационный фильм о русском художнике заинтересовал и гостей фестиваля, и экспертов

Петр Ефимович Зверховский (1942 г.) — живописец-станковист, монументалист. Член Союза художников России с 1981 года, кавалер ордена «Царицынская муза», Человек года-2012. Участник более 50 выставок в Росиии и за рубежом. Работы Петра Зверховского находятся в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова, в частных собраниях в России, Германии, Голландии, США, Италии, Англии и других странах.