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Фильм о волгоградском художнике получил в Каннах приглашения еще на два фестиваля
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Фильм о волгоградском художнике получил в Каннах приглашения еще на два фестиваля 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Фильм о картинах волгоградского художника Петра Зверховского Escape from Troy презентовали на Каннском кинофестивале.
Автор документально-анимационной картины продолжительностью 50 минут — волгоградский шоумен, режиссер и художник Петр Дзогаба. Инициатором создания фильма стал благотворительный фонд «Семь ветров». Работали над фильмом 20 аниматоров из разных стран мира, профессионалы, известные работой над «Последним героем» и другими масштабными проектами.
Как рассказал V1.ru Петр Дзогаба, фильм произвел впечатление на зрителей и экспертов.
— Плачут над фильмом, — отметил Петр Дзогаба, — не верят, что снято не в декорациях. Пригласили еще на два фестиваля: в Англии и во Франции. Во Франции — на Annecy, международный фестиваль анимационных фильмов.
Сам Петр Зверховский внимания к себе не любит и на фестиваль в Канны не поехал
Тема Трои возникла не случайно: Петр Зверховский не только талантливый художник, но еще и энциклопедически образованный человек, хорошо разбирающийся в культуре и истории. История древней Эллады всегда интересовала его особенно сильно.
Древнюю Грецию художник искренне любит и чувствует
Тема Троянской войны получила отражение в работах мастера — в виде величественных пейзажей и портретов воинственных юношей и прекрасных девушек. В фильме помимо самого Петра Зверховского участвуют «ожившие» персонажи его картин — они обсуждают художника, спорят, выясняют отношения.
Теме Эллады посвящено несколько работ художника
Когда Escape from Troy смогут увидеть все желающие, еще неизвестно.
— Судя по всему, есть потенциал в продаже прав на показы и даже проката в кинотеатрах, — уточнил Дзогаба. — Поэтому в общий доступ выкладывать фильм пока рано, возможно, сначала организуем какой-то закрытый показ.
Документально-анимационный фильм о русском художнике заинтересовал и гостей фестиваля, и экспертов
Петр Ефимович Зверховский (1942 г.) — живописец-станковист, монументалист. Член Союза художников России с 1981 года, кавалер ордена «Царицынская муза», Человек года-2012. Участник более 50 выставок в Росиии и за рубежом. Работы Петра Зверховского находятся в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова, в частных собраниях в России, Германии, Голландии, США, Италии, Англии и других странах.
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