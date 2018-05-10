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Фильм «Земля: Один потрясающий день»
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Фильм «Земля: Один потрясающий день» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Солнце восходит над Землёй, и множество живых существ начинают свой день, полный трогательных, увлекательных и опасных событий. Игуаны спасаются бегством от ядовитых змей, очаровательные панды лакомятся побегами бамбука, жирафы сражаются за сердце «прекрасной дамы»…
Жизнь в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии и на морском дне разворачивается по законам остросюжетного боевика, сентиментальной мелодрамы или головокружительного триллера. Никогда прежде чудеса не были так близко.
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