Фильм «Земля: Один потрясающий день»

Солнце восходит над Землёй, и множество живых существ начинают свой день, полный трогательных, увлекательных и опасных событий. Игуаны спасаются бегством от ядовитых змей, очаровательные панды лакомятся побегами бамбука, жирафы сражаются за сердце «прекрасной дамы»…

Жизнь в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии и на морском дне разворачивается по законам остросюжетного боевика, сентиментальной мелодрамы или головокружительного триллера. Никогда прежде чудеса не были так близко.