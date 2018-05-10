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«Яндекс» улучшил качество старых военных фильмов с помощью нейронных сетей
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«Яндекс» улучшил качество старых военных фильмов с помощью нейронных сетей 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Каждый год 9 мая россияне традиционно смотрят не только парад на Красной площади, но и старые советские фильмы о Великой Отечественной войне. Эти картины, снятые более 60 лет назад, к сожалению, с каждым годом в отношении качества только ухудшаются. Даже транслируемые по телевидению любимые киноленты порой тяжело воспринимать из-за размытой картинки.
К 73-летию победы над фашистской Германией служба компьютерного зрения «Яндекса» решила провести эксперимент — взяла семь фильмов о войне, пропустила через нейронные сети «Яндекса» и с помощью технологии SuperResolution улучшила качество. Разница между старой и обновленной версиями особенно заметна в кадрах крупных планов — мимика героев, рисунок на ткани и фактура одежды стали выглядеть невероятно четко.
Источник: yandex.ru  Всего было улучшено семь фильмов с «Кинопоиска», где их можно посмотреть в новом качестве по ссылкам: «Радуга» Марка Донского (1943), «Летят журавли» Михаила Калатозова (1957), «Дорогой мой человек» Иосифа Хейфица (1958), «Судьба человека» Сергея Бондарчука (1959), «Иваново детство» Андрея Тарковского (1962), «Отец солдата» Резо Чхеидзе (1964) и «Танго нашего детства» Альберта Мкртчяна (1985).
Помимо всего, с использованием технологий удалось избавиться от некоторых недостатков оцифрованных фильмов, доступных в сети: были убраны пересветы в лицах, а предметы, находящиеся в тени, стали более заметны.
«Отец солдата» Резо Чхеидзе (1964).
«Летят журавли» Михаила Калатозова (1957).
«Отец солдата» Резо Чхеидзе (1964).
Кадр из фильма «Отец солдата».
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