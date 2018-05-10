«Яндекс» улучшил качество старых военных фильмов с помощью нейронных сетей

Каждый год 9 мая россияне традиционно смотрят не только парад на Красной площади, но и старые советские фильмы о Великой Отечественной войне. Эти картины, снятые более 60 лет назад, к сожалению, с каждым годом в отношении качества только ухудшаются. Даже транслируемые по телевидению любимые киноленты порой тяжело воспринимать из-за размытой картинки.

К 73-летию победы над фашистской Германией служба компьютерного зрения «Яндекса» решила провести эксперимент — взяла семь фильмов о войне, пропустила через нейронные сети «Яндекса» и с помощью технологии SuperResolution улучшила качество. Разница между старой и обновленной версиями особенно заметна в кадрах крупных планов — мимика героев, рисунок на ткани и фактура одежды стали выглядеть невероятно четко.

Помимо всего, с использованием технологий удалось избавиться от некоторых недостатков оцифрованных фильмов, доступных в сети: были убраны пересветы в лицах, а предметы, находящиеся в тени, стали более заметны.

«Отец солдата» Резо Чхеидзе (1964).

«Летят журавли» Михаила Калатозова (1957).

«Отец солдата» Резо Чхеидзе (1964).

Кадр из фильма «Отец солдата».