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В Театре Наций готовятся к «Игре»
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В Театре Наций готовятся к «Игре» 

Вести.Ru 25 минут назад
Фото: Вести.Ru
Так называется новый спектакль болгарского режиссера Явора Гырдева по британской пьесе «Сыщик». На сцене — всего два героя, которые вступают в психологическую схватку. Зрители будто становятся свидетелями настоящего реалити-шоу. Премьера уже сегодня. Почему «Игра» заслуживает особого внимания?
Светская беседа перерастает в психологическую игру. В роли обманутого мужа — главный злодей российского кинематографа Виктор Вержбицкий. Он предлагает юному наглецу опасную сделку.
— Мое предложение следующее: вы грабите меня, я помогаю вам продать драгоценности, получаю страховку, а вам отдаю половину.
Триллер, драма, детектив, комедия абсурда — жанр постоянно меняется. Каждый из героев пытается заманить другого в ловушку, незаметно для себя попадая в капкан — и выводя зрителя на новый уровень заблуждения.
В этом деле болгарин Явор Гырдев — признанный мастер. Потому и взялся за адаптацию пьесы Энтони Шеффера, знакомой многим по фильму «Сыщик» с Джудом Лоу и Майклом Кейном. Тем, кто хорошо помнит сюжет, будет еще интереснее: действие перенесли в наши дни, а провокации героев стали еще изощреннее.
"Мне хотелось, чтобы это был триллер, в котором игра и вот этот острый сюжет игры служили какой-то другой цели. Встреча смерти, хотя и в игре, становится неким основанием как бы посмотреть на жизнь заново", — говорит режиссер Явор Гырдев.
Почти документальная достоверность — одно из главных требований режиссера на репетициях.
"Как бы ты себя ощущал, если бы ты пришел к мужчине, который старше тебя на порядок лет, и сказал бы: я люблю вашу жену, хотя ваша жена тоже старше меня на какое-то количество лет. Как бы ты себя вел? Что бы ты делал?" — объясняет исполнитель роли Майло Тиндла Александр Новин.
Сцена для Гырдева — своего рода лабораторная площадка для психологического эксперимента, надежно отделенная от зала.
— А зачем эта сетка между зрителем и актерами? — Прежде всего потому, что она дает актерам ощущение наличия четвертой стены, а такое ощущение меняет способ существования на сцене. Это уже существование в замкнутом мире, и они играют вообще по-другому.
Кто выиграет в этом противостоянии тщеславия и амбиций, старости и молодости, интеллекта и эмоций? Можно узнать уже этим вечером — на малой сцене Театра Наций.
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