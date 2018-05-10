В Театре Наций готовятся к «Игре»

Так называется новый спектакль болгарского режиссера Явора Гырдева по британской пьесе «Сыщик». На сцене — всего два героя, которые вступают в психологическую схватку. Зрители будто становятся свидетелями настоящего реалити-шоу. Премьера уже сегодня. Почему «Игра» заслуживает особого внимания?

Светская беседа перерастает в психологическую игру. В роли обманутого мужа — главный злодей российского кинематографа Виктор Вержбицкий . Он предлагает юному наглецу опасную сделку.

— Мое предложение следующее: вы грабите меня, я помогаю вам продать драгоценности, получаю страховку, а вам отдаю половину.

Триллер, драма, детектив, комедия абсурда — жанр постоянно меняется. Каждый из героев пытается заманить другого в ловушку, незаметно для себя попадая в капкан — и выводя зрителя на новый уровень заблуждения.

В этом деле болгарин Явор Гырдев — признанный мастер. Потому и взялся за адаптацию пьесы Энтони Шеффера, знакомой многим по фильму «Сыщик» с Джудом Лоу Майклом Кейном . Тем, кто хорошо помнит сюжет, будет еще интереснее: действие перенесли в наши дни, а провокации героев стали еще изощреннее.

"Мне хотелось, чтобы это был триллер, в котором игра и вот этот острый сюжет игры служили какой-то другой цели. Встреча смерти, хотя и в игре, становится неким основанием как бы посмотреть на жизнь заново", — говорит режиссер Явор Гырдев.

Почти документальная достоверность — одно из главных требований режиссера на репетициях.

"Как бы ты себя ощущал, если бы ты пришел к мужчине, который старше тебя на порядок лет, и сказал бы: я люблю вашу жену, хотя ваша жена тоже старше меня на какое-то количество лет. Как бы ты себя вел? Что бы ты делал?" — объясняет исполнитель роли Майло Тиндла Александр Новин

Сцена для Гырдева — своего рода лабораторная площадка для психологического эксперимента, надежно отделенная от зала.

— А зачем эта сетка между зрителем и актерами? — Прежде всего потому, что она дает актерам ощущение наличия четвертой стены, а такое ощущение меняет способ существования на сцене. Это уже существование в замкнутом мире, и они играют вообще по-другому.

Кто выиграет в этом противостоянии тщеславия и амбиций, старости и молодости, интеллекта и эмоций? Можно узнать уже этим вечером — на малой сцене Театра Наций.