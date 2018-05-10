«Моя бывшая подружка»

Жанр: комедия

Год: 2018

Страна: Франция

Режиссер: Виктор Сейнт Макари

Сценарий: Тома Кайе , Бенжамин Шарби, Одри Диван, Виктор Сейнт Макари

Оператор: Дэвид Кэйлли

Кто снимался в фильме «Моя бывшая подружка»: Уилльям Лебхил, Марго Бансийон, Джонатан Коэн , Камилль Раза, Беатрис де Стаэль, Мари-Кристин Орри, Николас Ваншыцкий, Себастьян Шассейн Сюжет фильма «Моя бывшая подружка» После сложного разрыва с девушкой Винсент клянется больше никогда не влюбляться и не подвергать свое сердце такому болезненному удару. Ему оказывает поддержку старый друг Нефели. Вернее, подруга. Они решают снимать квартиру вместе. Главное правило новоиспеченных соарендаторов — никаких романов, ничего серьезнее отношений на одну ночь. Но Винсент держался своей линии недолго — вскоре он знакомится с безрассудной шатенкой Джули и неизбежно нарушает главное правило. Нефели это совсем не нравится и она пытается сделать все, чтобы разрушить новообразовавшуюся парочку. Интересные факты о фильме «Моя бывшая подружка»:

Фильм стал дебютом режиссера Викторa Сейнт Макари в полнометражном кино. Сценарий основан на реальной ситуации. Виктор Сейнт Макари, когда ему было 25 лет, снимал квартиру на пару с лучшей подругой, и окружающие не верили, что их связывают исключительно платонические отношения. Фильм вышел в мировой прокат на четыре месяца раньше, чем в России.

Трейлер фильма «Моя бывшая подружка»: