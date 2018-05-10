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«Моя бывшая подружка»
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«Моя бывшая подружка» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: комедия
Год: 2018
Страна: Франция
Режиссер: Виктор Сейнт Макари
Сценарий: Тома Кайе, Бенжамин Шарби, Одри Диван, Виктор Сейнт Макари
Оператор: Дэвид Кэйлли
Кто снимался в фильме «Моя бывшая подружка»: Уилльям Лебхил, Марго Бансийон, Джонатан Коэн, Камилль Раза, Беатрис де Стаэль, Мари-Кристин Орри, Николас Ваншыцкий, Себастьян Шассейн Сюжет фильма «Моя бывшая подружка» После сложного разрыва с девушкой Винсент клянется больше никогда не влюбляться и не подвергать свое сердце такому болезненному удару. Ему оказывает поддержку старый друг Нефели. Вернее, подруга. Они решают снимать квартиру вместе. Главное правило новоиспеченных соарендаторов — никаких романов, ничего серьезнее отношений на одну ночь. Но Винсент держался своей линии недолго — вскоре он знакомится с безрассудной шатенкой Джули и неизбежно нарушает главное правило. Нефели это совсем не нравится и она пытается сделать все, чтобы разрушить новообразовавшуюся парочку. Интересные факты о фильме «Моя бывшая подружка»:
Фильм стал дебютом режиссера Викторa Сейнт Макари в полнометражном кино. Сценарий основан на реальной ситуации. Виктор Сейнт Макари, когда ему было 25 лет, снимал квартиру на пару с лучшей подругой, и окружающие не верили, что их связывают исключительно платонические отношения. Фильм вышел в мировой прокат на четыре месяца раньше, чем в России.
Трейлер фильма «Моя бывшая подружка»:
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