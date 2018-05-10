Почему возрождение героев не обесценивает их смерть

Временно «убивать» персонажей даже полезно.

Супергерои, возвращающиеся после своей смерти, — известный и широко используемый троп в комиксах, а в последние несколько лет он всё чаще появляется и в фильмах. Несмотря на распространённость этого приёма, всегда находится часть аудитории, которая считает, что если гибель персонажа не была окончательной, то в ней не было смысла.

По мнению журналистки Polygon Сюзаны Поло (Susana Polo), возрождение не обесценивает смерть героя. Более того, этот сюжетный ход часто даёт возможность сценаристам лучше раскрыть второстепенных персонажей и привнести что-то новое в канон.

Осторожно: в тексте есть спойлеры к фильму «Мстители: Война бесконечности».

Как утверждает Поло, смерть имеет смысл, даже если зритель или читатель знает, что создателям невыгодно убивать персонажей навсегда. Потому что самое важное в подобных моментах — не то, что герои погибли, а то, как на это отреагировали остальные.

Журналистка приводит в пример смерть Гендальфа из «Властелина колец». К моменту релиза «Братства кольца» произведению Толкина было уже 50 лет. Все знали, что Гендальф умрёт, а потом вернётся, но сцена всё равно сработала.

Потому что эта сцена только на 5% про то, что Гендальф умирает, и на 95% — про то, как на это реагируют остальные персонажи. Кто-то рыдает, кто-то злится, кто-то подавляет эмоции. Ни одна из этих деталей не теряет смысла от того, что Гендальф вернётся в следующем фильме.

журналистка

По мнению Поло, аудитория испытывает эмоции не из-за грустных событий, а из-за того, что грустят персонажи.

В последние минуты «Войны бесконечности» нам показывают, как Тони Старк осознаёт, что по его вине погиб ещё один молодой парень, как Окойе приходится снова наблюдать смерть своего короля, как на глазах у Стива Роджерса опять умирает его лучший друг.

И в эти моменты мы не грустим о погибших, мы сочувствуем оставшимся в живых. То, что мёртвые вернутся, не имеет значения, потому что персонажи этого не знают.

журналистка

Иногда благодаря «временным» смертям супергероев сценаристы получают возможность раскрыть персонажей, которые всё время оставались в тени, или сформировать команды, которые не могли появиться другим образом.

Например, в комиксах одна из арок кроссовера «Смерть Супермена» 1992 года была почти целиком посвящена второстепенным героям, переживающим смерть близкого человека. Также благодаря «Смерти Супермена» появились такие персонажи, как Сталь и Супербой.

Когда в 2009 году в ивенте «Финальный кризис» умер Бэтмен, его ученик и сын — Дик Грейсон и Дэмиен Уэйн — начали сотрудничать, чтобы сохранять порядок в Готэме. С тех пор они часто работают в команде.

А после выхода «Войны бесконечности» главный вопрос не в том, вернутся ли герои в следующем фильме, а в том, как это произойдёт. Кто именно вернётся? Как отреагируют остальные?

Смерти и возрождения, которые произойдут во «Мстителях 4», окажут огромное влияние на будущее всей киновселенной. Наверняка кому-то из первого состава «Мстителей» придётся пожертвовать собой, чтобы спасти друзей.

журналистка

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