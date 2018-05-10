Фильм «Место встречи изменить нельзя» возродили в цифре

К 40-летию легендарного фильма «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина специалисты Гостелерадиофонда провели кропотливую реставрацию и оцифровку киноленты. Итогом долгой и трудоемкой работы стало создание цифровой копии картины, максимально приближенной к современным стандартам телевещания.

Снимались засады, погони и перестрелки на фоне Москвы, где сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом МУРа Глеб Жеглов Владимир Шарапов вели войну с бандой «Черная кошка», члены которой промышляли грабежами и убийствами.

За время съемок было снято материалов для фильма на 7 полноценных серий с разветвленными сюжетами и целыми сценами — например, как Шарапов и Левченко берут на фронте в плен вражеского языка. Однако по требованию Лапина, бывшего председателя Гостелерадио, две серии пришлось выкинуть, причем из уже готового фильма: 7 серий — это перебор, делайте 5. Говорухин поспешно перемонтировал всю ленту, убрав два часа экранного времени. Сокращали фрагментами, эпизодами, укорачивали планы, вырезали буквально по 2-3 кадра (фронтовую жизнь Шарапова пришлось вообще вымарать из ленты). Кстати, зрители могут увидеть часть кадров, не вошедших в последнюю редакцию, в начальных титрах к сериям.

С тех пор минуло почти полстолетия. Исходная кинопленка, как и те эфирные копии, которые были сделаны для показа по Центральному телевидению в 1979 году, все эти годы хранятся на полках хранилищ Гостелерадиофонда. Но время безжалостно к пленке. Химические реакции, свойственные триацетатной основе кинопленки, необратимы. Практика перевода материалов с аналоговых носителей в цифровой формат для сохранения уникальных записей во всем мире приобретает первостепенное значение.

К 40-летию телевизионного шедевра специалистами Гостелерадиофонда проведены кропотливые и сложные операции, чтобы всенародно любимое «Место встречи» заиграло новыми красками.

Те самые исходные негативы, которые спешно перемонтировал когда-то Станислав Говорухин, были взяты в работу. Сначала кинопленку (а надо помнить, что исходные негативы — самый что ни на есть золотой фонд хранения) готовили к сканированию: увлажнение, промывка, ручная замена старых склеек. Фактически каждый кадр пленки прошел через руки реставраторов и подвергся придирчивому контролю специалистов ОТК. И только после этого — сканирование.

Для справки: длина одного рулона кинопленки — до 300 метров, что равняется 10 минутам экранного времени. Таким образом, видеоряд одной серии фильма длительностью 1 час 7 минут записан на 7 отдельных рулонах. У исходных материалов есть особенность — фонограмма тоже записывалась отдельно. Это еще 7 рулонов со звуком. Получается, что для сканирования только одной серии фильма нужно было вручную подготовить почти 4 километра кинопленки.

Но результат сканирования — массив огромных файлов — это еще далеко не фильм в HD-качестве, несмотря на то, что в Гостелерадиофонде используется специализированный фильмосканер для архивной кинопленки. Все артефакты, «снег» и царапины сканер снимает с кинопленки вместе с изображением. Поэтому переведенный в «цифру» фильм поступает в цифровую обработку.

Сначала на цветокоррекционном оборудовании выравнивается цветовая палитра как всего фильма в целом, так иногда и цвет внутри отдельных кадров. Поскольку каждая кинопленка буквально склеена из кусочков, то даже соседние планы могут иметь разные цветовые оттенки. Очень важным фактором цвета является уровень освещения, которое когда-то выставляла съемочная группа. И всю эту местами зеленоватую, местами слишком бледную, местами розоватую картинку надо привести к единому стандарту, выставить общий цветовой баланс и добиться ясности и четкости изображения. Самый простой вариант, которым активно пользовались раньше при оцифровке кинопленки многие компании, это «вогнать» картинку в черный цвет. Но тогда теряется до 30 процентов деталей оригинального кадра. В Гостелерадиофонде придерживаются правила, что все, снятое режиссером, должен увидеть зритель: какую газету читают персонажи, какие глаза у пробежавшей черной кошки, что в тарелке у Жеглова, когда он гостит у Шарапова, и какие виды пирожных у буфетчицы на стойке в ресторане «Астория».

Только после выравнивания цвета фильма начинается цифровая реставрация. Каждый кадр, а их около 100 тысяч в одной серии, был просмотрен и обработан реставратором. Более 160 часов ушло на устранение видимых и чуть видимых дефектов изображения в каждой серии. Иногда попадались кадры, которые приходилось восстанавливать по крошечным фрагментам, используя фрагменты соседних кадров. Тем временем «звуковики» колдовали над фонограммой фильма. По готовности изображения и звука была проведена финальная сборка — наложение звуковой дорожки на видеоряд.

Итогом долгой и трудоемкой работы стало создание Гостелерадиофондом цифровой отреставрированной копии знаменитого телевизионного фильма с сорокалетней историей, максимально приближенная к современным стандартам телевещания.