Ким Дружинин рассказал о «Танках»

В «Ленфильм-клубе» состоялся специальный показ картины «Танки» и творческая встреча с режиссером фильма Кимом Дружининым . Постановщик охотно ответил на вопросы зрителей, а также рассказал, как создавались «Танки».

После выхода ура-патриотичного фильма «28 панфиловцев» за Кимом Дружининым закрепился статус режиссера военных лент. Но «Танки» никак нельзя назвать военной картиной. Это легкий приключенческий фильм, выполненный в жанре роуд-муви и лучших традициях советского приключенческого кино. И действие в нем происходит в преддверии войны, в 1940 году.

В основу фильма легла реальная история о пробеге новых боевых танков Т-34 из Харькова в Москву. В марте 1940 года конструктор Михаил Кошкин сам вызывался провести испытания и представил машины на смотре в Кремле. Во время Великой Отечественной войны танки Т-34 стали самыми массовыми машинами для сражения. К сожалению, сам изобретатель не застал триумфа своего детища: он скончался в сентябре 1940 года.

Идея снять приключенческий фильм о Михаиле Ильиче Кошкине принадлежит министру культуры РФ Владимиру Мединскому . Режиссер Ким Дружинин, ознакомившись со сценарием, решил сделать картину в стиле советского приключенческого кино. При создании «Танков» постановщик вдохновлялся картиной «Неуловимые мстители».

При просмотре фильма любители истории сразу же обнаружат в картине массу исторической неправды. Пробег вовсе не был романтическим мероприятием. Но сценарист и режиссер специально приукрасили историю, чтобы зритель не скучал во время просмотра. Поэтому экранные Михаил Кошкин и его компания попадают в различные приключения: то за ними махновцы охотятся, то германские шпионы.

Ким Дружинин акцентировал внимание на том, что его фильм рассчитан на подростков и молодежь (12+). «Многие из них сегодня играют в „Танки“, знают наизусть модели и модификации. Но о создателе легендарного Т-34 вряд ли кто-либо слышал. Если после просмотра фильма ребята заинтересуются личностью Михаила Кошкина и хотя бы прочитают про него в гугле — значит, я достиг своей цели», — рассказал постановщик.

Фотография со съемок фильма «Танки»

На роль изобретателя Михаила Кошкина Дружинин пригласил актера Андрея Мерзликина . Артист внешне очень похож на советского конструктора, кроме того, у них Мерзликина и Кошкина даже отчества совпадают — оба Ильичи. Зрители сошлись во мнении, что Андрей Мерзликин прекрасно вжился в образ. Однако главным героем своего фильма Ким Дружинин считает не Михаила Кошкина, а сами танки. «Танки являются воплощением самого конструктора», — отметил режиссер. Впрочем, с этим утверждением можно поспорить.

Зрителей смутил пропагандистский эпизод в фильме. Один из героев предлагает Кошкину уехать в Германию и работать на немцев, аргументируя тем, что там и труд будут ценить, и деньги платить, и условия для жизни более комфортные. Этот момент хоть и выбивается из сюжетной линии, но впечатление от всего фильма не портит.

Ким Дружинин признался, что не планирует снимать продолжение «Танков». По мнению режиссера, достаточно другого материала военных лет, где ничего придумывать не надо. Скорее всего, постановщик займется экранизацией историй о героях войны.