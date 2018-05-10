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Раскрыта интрига четвёртых «Мстителей»
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Раскрыта интрига четвёртых «Мстителей» 

News.ru 43 минуты назад
У героев «Мстителей» будет ребёнок в четвёртой части: намёки об этом можно заметить в сцене в начале фильма. Такими подробностями поделилась звезда Голливуда Гвинет Пэлтроу, сыгравшая Пеппер Поттс.
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