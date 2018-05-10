Любовь Орлова: почему у знаменитой советской актрисы не было детей

Любовь Орлова — пожалуй, самая популярная советская актриса 30-50-х годов. Фильмы с ее участием — «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» стали классикой отечественного кинематографа. А что мы знаем о самой артистке? Например, почему у нее никогда не было детей?

Карьера и личная жизнь

В семь лет девочку отдали в музыкальную школу. Потом она училась в Московской консерватории по классу рояля и на хореографическом отделении Московского театрального техникума. По окончании техникума ее приняли в Музыкальную студию при МХАТе имени В. И. Немировича-Данче

Первым мужем Орловой стал партийный чиновник Андрей Берзин. Но в 1930 году он был арестован по делу Трудовой крестьянской партии. Затем у нее был серьезный роман с неким австрийским предпринимателем. Одновременно она начала сниматься в кино, но заметных ролей ей не давали.

В 1933 году актриса познакомилась с режиссером Григорием Александровым (Мормоненко). Тот искал исполнительницу роли Анюты в фильме «Веселые ребята», и ему порекомендовали посмотреть на Орлову, которая в то время играла во мхатовской «Периколе». Александрова пленили и игра, и внешность артистки… Он сразу же предложил ей роль Анюты. Завязался бурный роман, и вскоре они поженились.

Версии по поводу бездетности

До сих пор многих удивляет то, что у супругов, несмотря на многолетний брак, не было детей. Вернее, у Александрова был сын от первого брака Дуглас, названный так в честь его любимого актера Дугласа Фербенкса. А как насчет Орловой? Достоверно никому ничего неизвестно, но версии есть…

Версия первая. Детей не хотел Александров.

В недавно поставленном сериале о жизни звездной четы Григорий Васильевич говорит жене, что если она хочет рожать, то пускай рожает, а ему все равно… Неудивительно: творческая жизнь пары была весьма насыщенной, сын у Александрова уже был, и новый ребенок породил бы массу проблем. Например, пришлось бы уделять ему внимание, Орлова какое-то время не могла бы сниматься…

Версия вторая. Детей не хотела сама Орлова.

Есть свидетельства о том, что Любовь Петровна не раз беременела, но каждый раз делала аборты. А потом поставила себе спираль, что для советских женщин в те годы было большой редкостью. Якобы она боялась испортить родами фигуру… Кроме того, она не слишком любила детей и по-видимому просто не представляла себя в роли матери. На первом месте для нее было искусство.

Версия третья. Орлова не могла иметь детей по медицинским показаниям.

Возможно, вначале она планировала иметь ребенка, но постоянно откладывала материнство, а после множества абортов стала просто бесплодна. Хотя эта версия ничем не подкреплена, медицинских документов Орловой никто не видел.

Версия четвертая. Орлова опасалась за судьбу будущих детей.

В сериале есть эпизод, когда актриса встречает свою знакомую, потерявшую в лагере мужа и детей. Орлова уже знала, что такое потерять близкого человека в результате репрессий (вспомним арест ее первого мужа). Она могла опасаться, что та же участь в тоталитарном государстве постигнет и других членов ее семьи. Так или иначе, встреча повлияла на решение Любови Петровны сделать аборт.

Версия пятая. Иметь детей актрисе запретил Сталин.

По слухам, Орлова одно время была его любовницей (хотя прямых подтверждений этому нет). Во всяком случае, они встречались. Мог ли Сталин запретить женщине стать матерью? Гипотеза сомнительная, хотя, если учесть тогдашнюю обстановку, не совсем уж невероятная.

Думается, все же наиболее правдоподобной является версия о нежелании Орловой становиться матерью. Она панически боялась проблем с внешностью. Так, первой из советских актрис Любовь Петровна стала делать себе пластические операции, постоянно пользовалась заграничным кремом для лица и рук, якобы обладавшим силой чудодейственного омоложения…

Но годы брали свое. В начале 70-х Орлова снялась в очередном фильме Александрова «Скворец и Лира», где сыграла 25-летнюю девушку. Несмотря на все ухищрения, скрыть возраст на экране не удалось. Говорят, Любовь Петровна запретила показывать эту картину, увидев себя старухой. В 1975 году она скончалась от рака поджелудочной железы. Нет ни одной фотографии, на которой Орлова выглядела бы старой…