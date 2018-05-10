«Смешарики», «Гофманиада» и «Дракоша Тоша» покоряют Европу

Российская анимация продолжает покорять мир. Наши мультфильмы «Смешарики. Дежавю», «Гофманиада» и «Дракоша Тоша» попали на крупные анимационные фестивали Европы — анимационный фестиваль в Анси и фестиваль Supertoon в Хорватии.

В рамках внеконкурсной программы анимационного фестиваля в Анси покажут два российских мультфильма — «Смешарики. Дежавю» (режиссер Денис Чернов ) и «Гофманиада» (режиссер Станислав Соколов ). Сам фестиваль пройдет в этом году с 11 по 16 июня.

А мультсериал «Дракоша Тоша» был отобран для участия в конкурсной программе Международного анимационного фестиваля Supertoon в Хорватии. В этом году фестиваль будет проходить с 22 по 27 июля и представит около 150 мультфильмов со всего мира.

Надеемся, что зрители по достоинству оценят все наши мультфильмы!

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