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«Смешарики», «Гофманиада» и «Дракоша Тоша» покоряют Европу
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«Смешарики», «Гофманиада» и «Дракоша Тоша» покоряют Европу 

Tlum.ru 38 минут назад
Фото: Tlum.ru
Российская анимация продолжает покорять мир. Наши мультфильмы «Смешарики. Дежавю», «Гофманиада» и «Дракоша Тоша» попали на крупные анимационные фестивали Европы — анимационный фестиваль в Анси и фестиваль Supertoon в Хорватии.
В рамках внеконкурсной программы анимационного фестиваля в Анси покажут два российских мультфильма — «Смешарики. Дежавю» (режиссер Денис Чернов) и «Гофманиада» (режиссер Станислав Соколов). Сам фестиваль пройдет в этом году с 11 по 16 июня.
А мультсериал «Дракоша Тоша» был отобран для участия в конкурсной программе Международного анимационного фестиваля Supertoon в Хорватии. В этом году фестиваль будет проходить с 22 по 27 июля и представит около 150 мультфильмов со всего мира.
Надеемся, что зрители по достоинству оценят все наши мультфильмы!
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