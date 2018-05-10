Жанр: фантастика, драма, комедия Страна: США Год: 1998
Режиссёр: Питер Уир
Сценарист: Эндрю Никкол
Продюсеры: Эдвард С. Фельдман, Эндрю Никкол, Скотт Рудин
Кто снимался в фильме «Шоу Трумана»: Джим Керри, Лора Линни, Ноа Эммерих, Наташа МакЭлхоун, Эд Харрис, Холланд Тейлор, Брайан Дилейт, Пол Джаматти, Гарри Ширер, Филип Бейкер Холл Сюжет фильма «Шоу Трумана»: Труман Бёрбанк — обычный человек, живущий в городе под названием Сихэвэн, имеющий жену и друзей. Он даже не догадывается, что его город — огромная съемочная площадка под стеклянным куполом, а он сам — герой всемирно известного реалити-шоу. Окружающие люди — нанятые актеры, которые ни за что не скажут правду о его «ненастоящей» жизни. Долгие годы все шло по плану продюсера Кристофа, пока Труман вместо того, чтобы влюбиться в Мэрил, которая по сценарию должна была стать его женой, начинает ухаживать за Сильвией. Девушка отвечает взаимностью и пытается открыть правду, но ее быстро удаляют с площадки. Вскоре Труман начинает замечать явные несостыковки и пытается разобраться, что же на самом деле происходит в его жизни. Тем временем Сильвия организовывает целую кампанию с целью освободить «узника шоу». Интересные факты о фильме «Шоу Трумана»:
На роль продюсера шоу Кристофа сначала выбрали Денниса Хоппера, но тот почти сразу покинул проект. Приглашенный на замену Эд Харрис отлично справился с ролью, получил «Золотой Глобус» за лучшую мужскую роль второго плана и номинацию на «Оскар» в той же категории. Изначально режиссером ленты хотели видеть сценариста Эндрю Никкола, однако он потребовал слишком высокий гонорар. В итоге выбор пал на Питера Уира. Эндрю Никколу пришлось переписывать сценарий 16 раз, пока он полностью не устроил режиссера.
Трейлер фильма «Шоу Трумана»: