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Куряне посмотрели кино на крыше Central Park
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Куряне посмотрели кино на крыше Central Park 

Курские известия 29 минут назад
Фото: Курские известия
Патриотический сеанс на траве организовали сотрудники кинотеатра «Юность»
Одноимённый проект «Кино на траве» стал для горожан традиционным. В этом году «Юность» и Central Park подарили зрителям двойное удовольствие: просмотр фильма на свежем воздухе и с панорамным видом на город. Накануне посетителям эксплуатируемой кровли мультифункционального торгового центра предложили посмотреть историческую драму «Рябиновый вальс».
По словам директора кинотеатра «Юность» Натальи Скребановой, тематика картины приурочена к празднованию Дня Великой Победы. «Рябиновый вальс» — это история о подвиге юных сапёров, которые ценой своей жизни обезвреживали минные поля и дороги. Причём делали это в основном в основном 17-20-летние девушки. Зрители прониклись атмосферой военного времени и сопереживали героям. После многие посетители кровли после просмотра фильма остались, чтобы посмотреть праздничный салют с высоты птичьего полёта.
К слову, проект «Кино на траве» продолжится в июне. О точных датах организаторы сообщат позднее.
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