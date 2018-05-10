Куряне посмотрели кино на крыше Central Park

Патриотический сеанс на траве организовали сотрудники кинотеатра «Юность»

Одноимённый проект «Кино на траве» стал для горожан традиционным. В этом году «Юность» и Central Park подарили зрителям двойное удовольствие: просмотр фильма на свежем воздухе и с панорамным видом на город. Накануне посетителям эксплуатируемой кровли мультифункционального торгового центра предложили посмотреть историческую драму «Рябиновый вальс».

По словам директора кинотеатра «Юность» Натальи Скребановой, тематика картины приурочена к празднованию Дня Великой Победы. «Рябиновый вальс» — это история о подвиге юных сапёров, которые ценой своей жизни обезвреживали минные поля и дороги. Причём делали это в основном в основном 17-20-летние девушки. Зрители прониклись атмосферой военного времени и сопереживали героям. После многие посетители кровли после просмотра фильма остались, чтобы посмотреть праздничный салют с высоты птичьего полёта.

К слову, проект «Кино на траве» продолжится в июне. О точных датах организаторы сообщат позднее.