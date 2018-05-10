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Документальные фильмы из Сербии покажут в Петербурге с 10 по 12 мая
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Документальные фильмы из Сербии покажут в Петербурге с 10 по 12 мая 

RT на русском 1 час назад
Документальные фильмы из Сербии покажут в Санкт-Петербурге с 10 по 12 мая, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.
В программу, например, вошли ленты «Мой Милан» о жизни молодого человека в преддверии распада Югославии, «Сувенир» о бомбардировке в Сараево, «Солнце и проволока» о пленных концентрационного лагеря Ясеновац.
Показы проходят бесплатно в рамках Дней культуры Сербской Республики в Петербурге. Фильмы будут транслироваться с русскими субтитрами, передаёт «ПолитЭксперт».
Кроме того, 12 мая в театре «Приют комедианта» покажут спектакль «Сыновья умирают первыми» национального сербского театра.
Ранее сообщалось, что лента российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое станет фильмом открытия на кинофестивале «Кинотавр».
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