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Появился новый трейлер фильма «Хищник»
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Появился новый трейлер фильма «Хищник» 

GameGuru 58 минут назад
Фото: Игромания.ру
Киностудия 20th Century Fox опубликовала новый трейлер грядущего фантастического фильма «Хищник». Режиссером киноленты стал небезызвестный Шейн Блэк, снявший «Последнего бойскаута» с Дэймоном «Майором Пэйном» Уайансэм и Брюсом Уиллисом в главных ролях, а также квадрологию «Смертельное оружие». В качестве кусков мяса, которых попытается изловить и подвесить вверх тормашками самый лучший охотник вселенной, выступают Ивонн Страховски, Локлин Манро, Томас Джейн и другие актеры, которые многим из вас больше известны как «Эй, это же тот чувак, который снялся в…ну как его там…».
Главный герой, бывший морпех, обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари существуют. Его сын-аутист, которого все обижают в школе, становится ключевой фигурой в схватке с Хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.
Премьера фильма намечена на 13 сентября 2018 года.
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