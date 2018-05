Вышел первый трейлер нового «Хищника»

Режиссёр Шейн Блэк , сценарист Фред Деккер и кинокомпания 20th Century Fox готовятся к премьере перезапуска знаменитой серии «Хищник». По замыслу съёмочной группы новый фильм будет напичкан отсылками к оригинальному фильму «Хищник» и вдобавок разъяснит, откуда взялась враждебная инопланетная раса и что её представители забыли на Земле.

А насколько убедительным смотрится очередное вторжение сверхсильного невидимого воина, можно заключить по первому официальному трейлеру.

Как известно, съёмки фильма были завершены ещё год назад. Но после тестовых показов часть материала решили переснять. По слухам, зрители не одобрили комедийную направленность ряда сцен. В итоге практически весь третий акт был переделан, из-за этого сместилась дата премьеры «Хищника».

В главной роли мы увидим Бойда Холбрука («Нарко»). Он сыграет бывшего морского пехотинца, который встречает Хищника, но никто ему не верит. Оливия Манн («Люди Икс: Апокалипсис») сыграет его знакомую, а Стерлинг К. Браун («Американская история преступлений: Народ против О. Джея Симпсона ») предстанет в роли правительственного агента. Ряд актёров накануне премьеры клипа поделились собственными кинообразами с точки зрения Хищника.

Tomorrow…something is coming. #ThePredator pic.twitter.com/NeM8T06ESg

— Sterling K Brown (@SterlingKBrown) 9 мая 2018 г.

Tomorrow… something is coming. #ThePredator @Predator pic.twitter.com/Jr9WpR9D7I

— Keegan-Michael Key (@KeeganMKey) 9 мая 2018 г.

Tomorrow… something is coming. #thepredator @Predator pic.twitter.com/pOSZbrrUaV

— om (@oliviamunn) 9 мая 2018 г.

"There's something out there waiting for us, and it ain't no man. " @Predator #Exclusive 9/14 ✌ pic.twitter.com/YbP0EeLsod

— Jacob Tremblay (@JacobTremblay) 9 мая 2018 г.

А издание Empire сумело раздобыть эксклюзивный кадр из фильма, на котором можно внимательно рассмотреть нового Хищника, сетуя на беспощадность времени.