Жанр: драма, биография, история
Год: 1982
Страна: Великобритания, Индия, США Режиссер: Ричард Аттенборо
Сценарий: Джон Брайли
Оператор: Ронни Тейлор, Билли Уильямс
Кто снимался в фильме «Ганди»: Бен Кингсли, Рошан Сет, Джеральдин Джеймс, Рохини Хаттангди, Кэндис Берген, Иэн Чарлсон, Мартин Шин, Джон Гилгуд, Эдвард Фокс, Тревор Ховард Сюжет фильма «Ганди» Картина рассказывает о жизни Махатмы Ганди — лидера движения за независимость Индии от Британской империи. В 1869 году, когда Ганди родился, страна была ее частью. 30 января 1948 года, в день, когда в результате очередного покушения Ганди был убит, Индия была свободной. Это стало плодом его трудов и делом его жизни. Именно с этого эпизода и начинается фильм. Интересные факты о фильме «Ганди»:
На роль Ганди пробовались Алек Гиннесс, Энтони Хопкинс, Том Кортни, Джон Хёрт и Дастин Хоффман. Последний, возможно, и сыграл бы эту роль, поскольку проявлял недюжинную заинтересованность, но был утвержден на главную роль в фильме «Тутси» и выбрал его. Сыгравший роль Ганди Бен Кингсли был удостоен премии «Оскар» как лучший актер. В съёмках сцен похорон Махатмы Ганди участвовала массовка из более чем 300 тыс. человек! Эта цифра упоминается даже в Книге рекордов Гиннесса. На съемки похорон ушло 6 км кинопленки, а в фильме этот эпизод занимает всего 125 секунд экранного времени. Фильм снимался в Индии и Великобритании в 1980-1981 годах. Идея Ричарда Аттенборо снять байопик о Ганди не заинтересовала никого из продюсеров. Часть денег он получил от продюсера Джозефа Э. Ливайна в обмен на обещание снять для него два фильма. Ещё часть денег удалось получить за счёт продажи прав на популярную в Британии пьесу «Мышеловка», которые принадлежали Аттенборо и его супруге. Как это часто бывает, картина, в которую никто не верил, собрала урожай «Оскаров» и стала классикой кино.
Трейлер фильма «Ганди»: