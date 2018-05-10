Александр Петров публично признался в любви Ирине Старшенбаум

29-летний Александр Петров уже некоторое время встречается с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум . Они познакомились на съемочной площадки. В то время актер встречался с другой девушкой уже десять лет, но все же у него закрутился роман с обаятельной артисткой, и он расстался со своей прежней избранницей. На днях Петрову пришлось на время разлучиться с невестой, так как она улетела в Канны на кинофестиваль.

Ирина вчера поддержала Кирилла Серебренникова и его картину «Лето». Сам режиссер находится под домашним арестом из-за обвинений в мошенничестве, поэтому не смог присутствовать на мероприятии. Многие российские знаменитости выразили поддержку Серебренникову, а его съемочная группа вышла на красную дорожку фестиваля с плакатами, призывая освободить режиссера. Так сделала и Старшенбаум, которая исполнила в киноленте главную роль. Александр хотел быть рядом со своей возлюбленной в этот момент, но не смог. Он оставил ей трогательное послание в соцсети.

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«Последний раз я так болел в 2008 году, когда сборная России по футболу вышла в полуфинал Чемпионата Европы. Сегодня весь день мысленно был там. В Каннах. Мировая премьера фильма «Лето» в рамках основного конкурса! И болел и гордился за свою красотку. Ты заслуживаешь много слов, но я их тебе скажу лично! Я тобой очень горжусь! Люблю тебя», — написал актер. Он также надеется, что Серебренникова скоро освободят.