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«Лето» Серебренникова заняло первое место в топе каннских кинокритиков
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«Лето» Серебренникова заняло первое место в топе каннских кинокритиков 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» стал лидером в рейтинге кинокритиков после премьеры на Каннском кинофестивале, сообщает РИА «Новости».
Картина получила оценку 2,4 балла из возможных 4.
К четвертому дню показаны, кроме картины Серебренникова, три конкурсных фильма. Лента открытия «Все знают» иранца Асгара Фархади с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус получила 1,8 балла, аналогичной оценки удостоился фильм «Судный день» американца египетского происхождения А. Б. Шоки.
Всего в Каннах покажут 21 фильм, претендующий на «Золотую пальмовую ветвь». Среди премьер — картины Жан-Люка Годара, Джафара Панахи и Спайка Ли.
Мировая премьера фильма «Лето» прошла в Каннах в День Победы 9 мая. Продюсер картины Илья Стюарт и актеры во главе с Ириной Старшенбаум появились на красной дорожке смотра с большим плакатом с надписью Kirill Serebrennikov. Сам режиссер не смог присутствовать на смотре — он является фигурантом дела о хищении бюджетных средств и находится под домашним арестом.
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