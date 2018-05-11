«Лето» заняло первое место в топе кинокритиков 

Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" стал лидером в рейтинге кинокритиков после премьеры на Каннском кинофестивале, сообщает РИА "Новости".
Картина получила оценку 2,4 балла из возможных 4.
К четвертому дню показаны, кроме картины Серебренникова, три конкурсных фильма. Лента открытия "Все знают" иранца Асгара Фархади с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус получила 1,8 балла, аналогичной оценки удостоился фильм "Судный день" американца египетского происхождения А. Б. Шоки.
Всего в Каннах покажут 21 фильм, претендующий на "Золотую пальмовую ветвь". Среди премьер — картины Жан-Люка Годара, Джафара Панахи и Спайка Ли.
Мировая премьера фильма "Лето" прошла в Каннах в День Победы 9 мая. Продюсер картины Илья Стюарт и актеры во главе с Ириной Старшенбаум появились на красной дорожке смотра с большим плакатом с надписью Kirill Serebrennikov. Сам режиссер не смог присутствовать на смотре — он является фигурантом дела о хищении бюджетных средств и находится под домашним арестом.