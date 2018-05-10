Приложение мечты, «Такси» без Сами Насери и новая антиутопия: что смотреть на этой неделе

Продолжение «Такси», биография Мэри Шелли и «Истерия» с Тофером Грейсом: редакция портала Москва 24 — о главных кинопремьерах недели.

Главная премьера недели — «Такси 5», продолжение культового фильма, выходящее через 11 лет после «Такси 4», к 20-летнему юбилею самой первой картины. Несмотря на наличие в титрах имени Люка Бессона в качестве продюсера и соавтора сценария, в новом фильме зрители не увидят ни Сами Насери, ни Фредерика Дифенталя . В качестве режиссера и исполнителя главной роли выступил Франк Гастамбид

Многие поклонники фильма уже выразили свое разочарование в связи с метаморфозами, которым подверглось знаменитое «Такси», но создатели пятой части уверены: залитый солнцем Марсель, снятые с применением последних киношных технологий сцены погонь и отсылающий к предыдущим частям юмор соберет у экранов как старых поклонников франшизы, так и новых зрителей.

Видео: YouTube/iVideos

"Красавица для чудовища" — новый фильм с Эль Фаннинг и Дугласом Бутом в ролях Мэри и Перси Шелли. Адресованная любителям исторических фильмов, эта биографическая мелодрама повествует о молодости, первой любви и утратах Мэри Шелли, а также о создании ее знаменитого «Франкенштейна», написанного по предложению Байрона в рамках дружеского «состязания» в сочинении страшных рассказов. Поднимающая через призму XIX века актуальную и сегодня тему феминизма и места женщины и ее творчества в мире, «Красавица для чудовища» сочетает «два в одном» — историчность и актуальность.

Видео: YouTube/iVideos

Новая антиутопия от создателя «Шоу Трумана» и «Гаттаки» Эндрю Никкола , «Анон» — фильм об обществе будущего, где тотальный надзор государства приводит к полному отсутствию приватности и личной жизни, а запись всех без исключения личных воспоминаний позволяет приблизить к нулю статистику преступлений. Но даже в идеальном обществе контроля можно найти прореху.

Фильм о девушке-анониме, не числящейся в базах данных, и знакомящемся с ней детективе, расследующем серию убийств (их играют Аманда Сайфрид и Клайв Оуэн ) напоминает компьютерную игру. Графичная, снятая в серо-голубых тонах фантазия о возможном будущем — ожидаемая премьера для любителей фантастики и антиутопий.

Видео: YouTube/iVideos

"Истерия" — триллер с Тофером Грейсом и Патришией Кларксон на вечную тему «человек против дома». В центре сюжета — мужчина, вышедший из клиники для душевнобольных и поселившийся в огромном пустом особняке, доставшемся ему в наследство после смерти родителей. Необъяснимые вещи, происходящие в доме с его появлением, заставляют героя задуматься о границе между реальностью и фантазиями больного разума.

"Истерия" представляет собой один из голливудских «долгостроев» — о производстве фильма впервые объявили еще в 2011 году, а среди продюсеров значится и Леонардо Ди Каприо . В США фильм выходит только в июне, так что мы увидим его одними из первых.

Видео: YouTube/iVideos

В основе нового фильма одного из главных мастеров хоррора Жауме Балагуэро «Муза смерти» — история о семи музах, вдохновляющих художников. Главные герои — профессор литературы и случайно встреченная им женщина, видят один и тот же сон о таинственном убийстве, воплощающемся в итоге в реальность. Связанные друг с другом и с самой жертвой этим вещим сновидением, они хотят выяснить обстоятельства преступления и оказываются в таинственном мире, населенном загадочными музами.

Видео: YouTube/iVideos

Пожалуй, самый красивый фильм недели — «Редкая бабочка», австралийская лента Присциллы Камерон, рассказывающая историю отца и сына, влюбленных в поселившуюся по соседству звезду бурлеска Эвелин. Мнения критиков касательно этого фильма разделились поровну, но яркие цвета, завораживающее изображение и гипнотический саундтрек делают «Редкую бабочку» долгожданной премьерой для киноэстетов.

Видео: YouTube/iVideos

"Статус: Обновлен" — подростковая комедия, озвучивающая мечту, которая запросто может возникнуть в голове современного школьника: «а что, если бы все мои желания, высказанные в статусах соцсетей, после их публикации воплощались в реальность?» Именно такая «волшебная палочка» в виде необычного приложения попадает в руки Кайлу вместе с новым смартфоном. Готовое воплотить любое желание своего владельца — от профессиональной игры в хоккей до внезапно появляющегося колеса обозрения на лужайке у дома, приложение помогает своему владельцу достичь небывалой популярности у сверстников. Сможет ли он с ней справиться, не потеряв при этом любовь и друзей — главная интрига фильма.

Видео: YouTube/iVideos

Лиза Минаева