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Дэниел Крэйг снова перевоплотится в Бонда
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Дэниел Крэйг снова перевоплотится в Бонда 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Британский актер, который ранее говорил, что скорее вскроет себе вены, чем снова возьмется играть прославленного агента, нарушил свое обещание. И как тут не поддаться соблазну. Дэниелу Крэйгу (Daniel Craig) заплатили 25 миллионов долларов за то, чтобы он снова сыграл роль Джеймса Бонда.
Как сообщает Variety, актера уговорили вернуться к роли с помощью внушительного чека. Это будет пятое появление пятидесятилетнего актера в роли Бонда, а сам фильм, у которого еще нет названия, станет двадцать пятым в франшизе и должен появиться на экранах 8 ноября 2019 года.
Во многом решение Дэниела стало шоком, так как он клялся, что никогда больше не будет сниматься в фильмах про Бонда. В 2015 году он сказал в интервью Time Out: «Я скорее разобью этот бокал и порежу себе руки. Все кончено. Я хочу двигаться дальше». После вопроса о том, серьезен ли он, Крэйг добавил, что на несколько лет он точно хочет прекратить думать о Бонде и что вернуться к этой роли его могут заставить только деньги.
До Крейга в большом количестве фильмов про Бонда снялись Шон Коннери (шесть фильмов) и Роджер Мур (семь фильмов). Теперь Крейг говорит, что 25-й фильм бондианы будет последним его появлением на экране в качестве знаменитого шпиона.
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