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Киану Ривз снимется в третьей части франшизы «Билл и Тед»
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Киану Ривз снимется в третьей части франшизы «Билл и Тед» 

Журнал ОК! 1 час назад
Киану Ривз и Алекс Уинтер снова встретятся на одной съемочной площадке. Как стало известно на Каннском кинофестивале, создатели франшизы «Билл и Тед» готовят новый фильм.
Сюжет третьей части расскажет о постаревших и не добившихся ничего персонажах, которые решают записать мировой хит. Над сценарием картины работали Крис Мэтисон и Эд Соломон. Режиссером назначен Дин Паризо. Дата релиза пока не оглашается.
Киану Ривз и Алекс Уинтер
Напомним, что первая часть комедии вышла на экраны в 1989 году и собрала в американском прокате 40 миллионов долларов. Вторая часть вышла на экраны спустя два года и собрала практически такую же сумму.
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