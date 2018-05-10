Киану Ривз снимется в третьей части франшизы «Билл и Тед»

Киану Ривз и Алекс Уинтер снова встретятся на одной съемочной площадке. Как стало известно на Каннском кинофестивале, создатели франшизы «Билл и Тед» готовят новый фильм.

Сюжет третьей части расскажет о постаревших и не добившихся ничего персонажах, которые решают записать мировой хит. Над сценарием картины работали Крис Мэтисон и Эд Соломон. Режиссером назначен Дин Паризо . Дата релиза пока не оглашается.

Киану Ривз и Алекс Уинтер

Напомним, что первая часть комедии вышла на экраны в 1989 году и собрала в американском прокате 40 миллионов долларов. Вторая часть вышла на экраны спустя два года и собрала практически такую же сумму.