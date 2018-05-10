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«Неуловимые мстители»: патриотичный ответ Голливуду
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«Неуловимые мстители»: патриотичный ответ Голливуду 

Мир24 1 час назад
На этом фильме выросло не одно поколение. Реплики героев стали афоризмами, а песни — хитами. Удивительно, но решение снять «Неуловимых мстителей» пришло «сверху». Нужно было снять хорошую приключенческую ленту в пику американскому кино, но при этом патриотическую.
Почему режиссеру самому приходилось ставить на съемках каскадерские трюки и концертные номера? Зачем артист, исполнивший роль гимназиста Валерки, в огромных количествах поглощал морковку со сметаной? Как Валя Курдюкова решилась обрезать свои роскошные волосы для роли Ксанки? И почему огромная популярность «Неуловимых мстителей» не принесла счастья тем, кто этот фильм создавал?
Ответы — в программе «Наше кино. История большой любви» 12 мая в 9:30 на телеканале «МИР».
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