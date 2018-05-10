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Пикантное искусство
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Пикантное искусство 

Мир24 1 час назад
Рекордная цена за «Лежащую обнаженную». Полотно Амедео Модильяни планируют продать на аукционе Sotheby's не менее чем за $150 млн  Как итальянский живописец создавал свою серию работ в стиле ню и какой скандал вызвала в обществе пикантная картина — расскажем в программе «Культ//Туризм».
Кроме того, мы выясним, сколько денег готовы потратить фанаты на вещи звезд, покажем топ-5 самых знаковых дуэтов отечественного кинематографа, узнаем, что грозит фильму Серебренникова в Каннах и побываем в гостях у Бабы-Яги.
Не пропустите программу «Культ//Туризм» 13 мая в 8:05 на телеканале «МИР»!
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