Пикантное искусство

Рекордная цена за «Лежащую обнаженную». Полотно Амедео Модильяни планируют продать на аукционе Sotheby's не менее чем за $150 млн Как итальянский живописец создавал свою серию работ в стиле ню и какой скандал вызвала в обществе пикантная картина — расскажем в программе «Культ//Туризм».

Кроме того, мы выясним, сколько денег готовы потратить фанаты на вещи звезд, покажем топ-5 самых знаковых дуэтов отечественного кинематографа, узнаем, что грозит фильму Серебренникова в Каннах и побываем в гостях у Бабы-Яги.