Названы самые дорогостоящие актеры Голливуда 

Издание Variety опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в Голливуде. Топ-лист составляли, учитывая гонорары за фильмы, которые вышли на экраны совсем недавно или готовятся к выходу в прокат. Лучше всех зарабатывают актеры, снимающиеся в супергеройском кино и других серийных блокбастерах, при этом их гонорар напрямую зависит от того, какую роль их персонаж занимает в вымышленной вселенной.
Больше всех зарабатывает Дэниел Крейг (ему заплатят $ 25 миллионов за новую роль в бондиане) и Дуэйн Джонсон, который за роль в «Красном уведомлении» получит $ 22 миллиона. В числе самых дорогостоящих актеров и Вин Дизель. Восьмая часть «Форсажа» принесла ему порядка $ 20 миллионов. Энн Хэтэуэй ("Барби"), Дженнифер Лоуренс ("Красный воробей") и Сет Роген ("Фларски") заработали по $ 15 миллионов за фильм. И да, если захотите пожалеть Роберта Дауни — младшего за весьма скромный гонорар в $ 10 миллионов за роль Тони Старка в фильме «Человек-паук: возвращение домой», вспомните, что его герой в картине появляется не больше чем на 15 минут.