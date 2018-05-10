Названы самые дорогостоящие актеры Голливуда

Издание Variety опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в Голливуде. Топ-лист составляли, учитывая гонорары за фильмы, которые вышли на экраны совсем недавно или готовятся к выходу в прокат. Лучше всех зарабатывают актеры, снимающиеся в супергеройском кино и других серийных блокбастерах, при этом их гонорар напрямую зависит от того, какую роль их персонаж занимает в вымышленной вселенной.